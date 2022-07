Impotencia y dolor

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:05hs.

Boca dijo una vez más adiós la sueño de la Copa Libertadores tras igualar sin goles ante Corinthians y perder 6-5 desde los doce pasos. Darío Benedetto falló dos penales decisivos, uno en los 90 minutos y otro en la tada.



El Xeneize salió a hacerse patrón del desarrollo, presionando arriba para recuperar alto, con un Varela muy metido, y adueñándose de la posesión ante un rival que procuró mantener a sus jugadores detrás de la línea del balón y asfixiando a partir de mitad de cancha. Con las dos posturas marcadas, las llegadas no tardaron en aflorar para el dueño de casa.



A los 5’, Fabra probó la resistencia de los guantes de Cássio. A los 18’, Zeballos envió un centro perfecto para el ingreso de Benedetto, quien intentó impactar de aire el balón y terminó enviándolo a las nubes. Hasta que llegó la jugada del penal.



Raul Gustavo saltó a cabecear una pelota dividida con Pol Fernández y se impuso, pero le bajó el codo en el rostro, al punto de que lo hizo sangrar.

El Pipa no estuvo en su mejor versión y el equipo de Battaglia lo padeció. Foto: AP

El árbitro Matonte no lo advirtió, pero el VAR llamó a revisar. Era penal y tarjeta roja, pero el uruguayo marcó el lanzamiento desde los 12 pasos, aunque sólo sancionó con amarilla. Benedetto se hizo cargo del tiro, pero sacudió el palo izquierdo, cuando el guardameta se lanzó para el otro lado.



El penal fallado tuvo su rebote anímico. Los paulistas se sintieron un poco más cómodos en el encuentro, mientras que a Boca le costó llevárselo por delante como al principio. No obstante, a los 40’, Benedetto sacó una mediavuelta bien direccionada, y la pelota, de no haber rozado en un brasileño, tenía destino de arco.



El complemento fue un boceto similar. Boca propuso fútbol, más por empuje que por juego, apoyándose en el sector izquierdo del campo.



El Timao en tanto se dedicó a defender el marcador aprovechando la poca puntería del rival y esperando agazapado alguna contra que con cada minuto se hizo imposible de ejecutarla.



Así se fue la historia en la Bombonera. El Xeneize nunca encontró los caminos y aún menos Battaglia que solamente hizo un cambio ante la falta de gambetas productivas.



Sobre el final el paraguayo Romero intentó un remate desde afuera del área que pasó cerca del ángulo. Nada más desde el juego.



Ya en los penales la suerte cayó para el lado del conjunto brasileño. Esta vez las atajadas de Rossi no alcanzaron porque el equipo no estuvo fino, como en toda la noche: Benedetto falló un nuevo penal al igual que Ramírez. Gil convirtió el decisivo para el 6-5.



Boca se despidió prematuramente de la copa y deberá esperar otro año más para intentar alcanzar la séptima. Más que un sueño ya parece un imposible.

Fabra volvió a la titularidad pero no estuvo preciso en los centros. Foto: AP