El Millo, obligado

River recibirá esta noche a Vélez con la obligación de revertir la derrota que sufrió en el partido de ida para poder avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un partido que tendrá como condimento extra la despedida del goleador Julián Álvarez, transferido al Manchester City.



El encuentro de octavos de final se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Monumental, será arbitrado por el chileno Roberto Tobar y televisado por la señal Espn. A cargo del VAR estará el árbitro brasileño Rafael Traci.



En la ida jugada la semana pasada en el estadio José Amalfitani, en Liniers, ganó Vélez por 1-0 con gol de Lucas Janson, de tiro penal, por lo tanto con el triunfo o un empate los velezanos pasará de fase.



Si gana River por mi mínima diferencia habrá definición a través de remates desde el punto de penal y si triunfa por mayor margen avanzará a cuartos de final.



El vencedor de esta eliminatorias jugará en cuartos de final ante el triunfador de la serie entre Talleres y Colón, que igualaron 1 a 1 en la ida celebrada en el estadio Mario Kempes cordobés y que hoy jugarán a las 19.15 el desquite en la capital santafesina.



El resultado de Liniers se concretó en base a la disparidad de rendimientos de ambos equipos. River jugó uno de los partidos de más pobre nivel que se recuerde bajo la conducción de Marcelo Gallardo, mientras Vélez, con el uruguayo Alexander “Cacique” Medina como DT, elaboró una notable tarea a la que sólo le faltó una mayor efectividad en el arco defendido por Franco Armani para ampliar la diferencia.



Gallardo no apeló a declaraciones simplistas al término del cotejo de ida y señaló “peor que esto no podemos jugar” y su sinceridad se vio refrendada al señalar que “lo positivo fue el resultado, es una ventaja mínima, debemos mejorar muchísimo”.



Aun así, quedo flotando en el aire que a Vélez se le escapó la enorme posibilidad de llegar a Núñez con una ventaja de más de un gol que le hubiese permitido jugar más distendido y con mayor margen de error.



En River hay individualidades como Enzo Pérez y Enzo Fernández, entre otros, que no atraviesan un buena actualidad y es probable que hoy pueda jugar el uruguayo Nicolás De la Cruz; el Millonario, como la marcó Gallardo “necesita recuperar su identidad”.