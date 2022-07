Batakis: sigue acuerdo con el FMI y no habrá devaluación

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:04hs.

En sus primeras 24 horas al frente del Ministerio de Economía de la Nación, Silvina Batakis brindó una serie de definiciones sobre lo que opina de los problemas económicos que hoy afligen a los argentinos, como la inflación, las tarifas de los servicios de luz y gas, el control de los precios de los alimentos, la disparada del dólar y los salarios.



En una entrevista con una radio porteña, la flamante titular de la cartera económica explicó su postura en estos temas cruciales para el bolsillo de los argentinos. Lo que sigue son esas primeras miradas que dio Batakis en la jornada de ayer donde adelantó que se respetará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no está en sus planes una devaluación.



Inflación

“Hay que identificar las causas y la ponderación de cada una de las causas. Es entendible porque las personas preservan el poder impositivo contra la inflación. No se pueden permitir los movimientos especulativos. Trabajar sobre un esquema de precios es un elemento para tener en cuenta. Esperar que una Secretaria de Comercio por sí sola controle los precios es muy ingenuo. Nosotros tenemos que reconocer en cada causa los elementos e instrumentos para modificar esa inflación, algunas son de mediano plazo. No vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo. Es un tema de larga tradición en la Argentina. Necesitamos que crezca la estructura productiva.”



Salarios

“El salario argentino perdió el poder de compra. Nosotros tenemos como objetivo recuperarlo y va a llevar tiempo con una economía que intentó ponerse de pie y después vino todo lo que vino. Los salarios no son la causa de la inflación. Los salarios son lo que las economías necesitan para crecer. No podemos tener paritarias continuamente.”



Acuerdo con FMI

“Voy a intentar hablar con el FMI. A ninguno nos gustaría tener que tener este diálogo con el FMI, pero está, hay un acuerdo. Tenemos que cumplirlo y en cada revisión de las metas seguramente habrá algunas modificaciones porque el mundo cambia continuamente. El segundo trimestre se cumplió y el segundo semestre es un semestre muy complejo para la economía argentina. Las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar en forma conjunta”.



Segmentación de tarifas

“Creo que la sociedad está preparada para la baja de subsidios. Los pesos y dólares tienen que ser asignados a que mejore la actividad económica, a que se generen más puestos de trabajo, a que nuestra moneda tenga mucho más valor. Para hacer todo eso necesitamos asignar esos recursos en distintas posiciones y elementos de la economía argentina y el presupuesto. Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de los subsidios y con un programa que tenga una protección para quienes más lo necesitan, tenemos que ir a los lugares donde se pueden pagar”.