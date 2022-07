Implementarán Ahora Canasta para compras de alimentos

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:05hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad aprovechó ayer su viaje a Formosa para terminar de acordar con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, y con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los ejes políticos de un programa que se llamará Ahora Canasta y funcionará en Misiones para comprar productos básicos de la mesa familiar con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suma un 21% a muchos artículos.



Ayer se acordaron los lineamientos políticos del programa y hoy se terminará de redactar la letra chica de las cuestiones técnicas que implican la práctica de la devolución del IVA para un conjunto de productos que incluyen lácteos, carnes, frutas, verduras, panificados, enlatados, aceite, infusiones, cereales y también artículos de higiene personal y de limpieza de las viviendas.



Según informaron fuentes oficiales del gobierno misionero, “el Ahora Canasta funcionará todos los días de la semana con reintegro por compras en comercios adheridos de rubros alimenticios del IVA incluido en la compra. El reintegro de ese impuesto le llegará directo a la cuenta del consumidor”.



Para acceder a ese descuento del IVA, la compra deberá realizarse con tarjeta de débito de los bancos adheridos a este programa, también con las billeteras digitales que se sumen como Yacaré o Mercado Pago y también con las tarjetas sociales.



El mecanismo es sencillo, el consumidor pagará la totalidad del precio, pero luego recibirá el reintegro del IVA en su cuenta. Hoy se realizarán una serie de reuniones tanto en la ciudad de Buenos Aires como también en Posadas para terminar de diseñar la redacción final del programa Ahora Canasta que será financiado con aportes del gobierno nacional, de la provincia y que contará también con la adhesión voluntaria de bancos y de comercios misioneros.



Por ahora descuentos limitados

Por el momento hay programas provinciales que ofrecen descuentos especiales para la compra de alimentos. Entre algunos se destacan: el Ahora Monedero, que se realiza con la utilización de la billetera electrónica Yacaré y funciona (desde este mes) los lunes y martes ofreciendo un 25% de descuento; el Ahora Góndola, que funciona el 1 y 3 jueves de cada mes con un 20% de reintegro por la compra en autoservicios y supermercados; el Ahora Carne, que ofrece hasta un 20% de reintegro con tarjeta de débito a la compra de carne en comercios adheridos; y el Ahora Feria, para la compra con hasta un 20% de reintegro los sábados y domingos.

En cifras

21% Es el porcentaje que se agrega a muchos productos, el cual se reintegrará por compras en comercios que adhieran al programa que se aplicará en Misiones.

Estiman que mercadería llegará con hasta 15% de incremento en los próximos días

En medio de la inestabilidad que suscitó el aumento del dólar blue en las últimas horas generó incertidumbre en diversos sectores, entre ellos el supermercadista. Entre el lunes y ayer, proveedores alimenticios suspendieron las entregas de mercaderías hasta tener mayores certezas de las decisiones económicas que tomará la flamante funcionaria de la cartera de Economía, Silvina Batakis. En algunos casos, se espera que las entregas se normalicen durante esta semana aunque algunos empresarios advirtieron que los envíos se cortaron.



En este contexto, supermercadistas decidieron limitar la compra de determinados artículos como la harina, el aceite y la azúcar, mercaderías que en los últimos meses atraviesan un fuerte faltante por la falta de dólares, la sequía en el interior del país y la incidencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se permite, en este caso, la compra de entre tres y cinco unidades por persona. Y al mismo tiempo, afirman que las próximas entregas vendrán con una remarcación entre el 7% y 15%.



Al respecto, Carlos María Beigbeder, empresario supermercadista, manifestó a El Territorio que “ayer (por el lunes) más que nada hubo un freno en los envíos y se espera que se normalice la situación. Lo que pasó fue el primer golpe por la incertidumbre con el dólar, ya que la salida de un ministro de Economía atenta contra la salud financiera de muchas empresas, generando incertidumbre y miedos”.



Comentó que algunos proveedores decidieron no realizar envíos hasta no tener una mayor claridad de cómo se comportará la economía.



Señaló que muchos de los productos tendrán un incremento del 15%: “Esta suba no es algo aislado, ya que tenemos una economía volátil y, en este contexto, cualquier movimiento genera turbulencias”.



Al mismo tiempo, recordó que actualmente los productos derivados de las harinas y del maíz son los que están registrando más faltantes, situación que complejiza aún más la economía. Con la falta de envíos de algunos proveedores, proyecta que se mantendrá la escasez de estos productos que cuesta reponer en góndola.



“La demanda no termina de cubrir el faltante que hay. Hoy por hoy hay poca harina y casi no se consigue aceite de girasol”, planteó Beigbeder.



Por su parte, Nelson Lukoski, también empresario supermercadista de Posadas, dijo que “antes de que ocurra esto, las empresas proveedoras mandaron las listas con los precios de los productos para julio con incremento de alrededor del 10%. Ahora, la novedad es que están suspendidas las ventas hacia los supermercados hasta que se vea qué rumbo va a tomar la economía. Por el momento, se respetan los pedidos hechos con anterioridad”.



Ante la falta de envío de las mercaderías sin una fecha precisa, desde el sector de los supermercados se apunta a mantener las mercaderías, limitando las ventas para poder contar con el stock necesario.



“Lo que se hace es cuidar los productos limitando las ventas, como está ocurriendo con la harina, el aceite y el azúcar, ya que son productos con escasez en la provisión y puntualmente de corte de provisión como está pasando desde la semana pasada con el azúcar. Es que hay incertidumbre sobre cómo será el panorama por lo que hay que cuidar los productos”, subrayó.