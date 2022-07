Productores rechazan suba en la tarifa sustitutiva de la yerba

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:04hs.

Asociaciones productivas ligadas al sector yerbatero de Misiones expresaron el rechazo a la actualización de la tarifa sustitutiva del convenio de corresponsabilidad gremial.



En ese marco, redactaron un documento dirigido a Eduardo Lepore, director de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y a Luis Bulit Goñi, secretario de Estado de Seguridad Social, en la que expresa que se trata de “medidas dictadas de forma unilateral, de manera inconsulta y por fuera de la legislación vigente”. Ello, “según el artículo 4, en su segundo párrafo, de la Resolución 3/2015, del Ministerio de Trabajo”.



“Dichas acciones provocan un gran malestar en el sector yerbatero y especialmente en las asociaciones que integran la mesa, quienes deben dar respuestas a la demanda de explicaciones por parte de sus asociados”, indica el escrito. Por ello, además, solicitaron una reunión de carácter urgente.



Desde Cámara Baja

En esa misma línea, desde la Cámara Baja, el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro criticó que “mientras la tarifa sustitutiva de la yerba mate que pagan los productores yerbateros subió casi 400 por ciento en los últimos dos años, la mitad de los tareferos que levantan la cosecha sigue en negro”.



“Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Social informó que son 21 mil los trabajadores supuestamente beneficiados con el convenio de corresponsabilidad gremial para la actividad yerbatera”, determinó el legislador nacional.



Bárbaro planteó esta situación a Bulit Goñi, en la jornada de ayer y recalcó: “Exigimos el cruzamiento de datos y la urgente corrección del convenio; y exigimos también que se nos entreguen los listados de los 21 mil trabajadores blanqueados con la plata de los productores, así como el detalle de los empleadores”.



Aclaró que en la práctica, entre tareferos y personal permanente que realmente trabaja en la actividad no llegan a 9 mil los blanqueados.



“Si no nos entregan la información, citaremos a las dependencias involucradas a la Cámara de Diputados de la Nación”, disparó el legislador, que también es vicepresidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional del alto cuerpo.



El convenio de corresponsabilidad gremial del sector yerbatero se aplica desde 2015 en Misiones y Corrientes y se sostiene con la recaudación de la tarifa sustitutiva que pagan indefectiblemente productores, prestadores de servicio de cosecha y flete, y secaderos, estando comprendidas las actividades de la cosecha de hoja verde, tareas culturales y secanza de yerba mate.



En 2020, el valor por kilo de hoja verde fue de $1,22; en marzo de 2021 fue de $1,76; en junio de 2021 aumentó a $2,20, mientras que en junio, julio y setiembre de este año la tarifa se estableció en $4,03; $4,56 y $4,91 respectivamente.



“Es decir que se incrementó en un 400 por ciento en dos años”, recalcó Bárbaro a través de un comunicado.



Más cara la corresponsabilidad

“Los productores pagan cada vez más cara la corresponsabilidad gremial mientras que el precio oficial de la hoja verde es apenas un 27 por ciento más que el laudo anterior”, dijo.



“No se cubren los costos, no se consigue mano de obra y todo este escenario sólo tiene un resultado: aumenta la venta en negro, aumenta la cantidad de trabajadores en negro, nadie controla y se benefician los grandes”, detalló Bárbaro.



Según expresó en la reunión con el funcionario nacional, si se quiere salvar el convenio se deben blanquear los números y se preguntó: dónde queda la plata y quién se beneficia.



También apuntó a los molinos que tardan 90 días en depositar la recaudación, “y hacen grandes diferencias”, y al directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que conoce la problemática.



“Sospechamos que las grandes empresas blanquean con la plata de los productores hasta al peón que le pone la carnada en el anzuelo al empresario que sale a pescar el fin de semana. Esto se tiene que terminar”, finalizó el legislador.

En cifras

21.000 Serían los trabajadores beneficiados con el convenio de corresponsabilidad, de acuerdo a lo que se indicó desde la Secretaría de Seguridad Social.