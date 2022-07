Caso Josías: querella solicitó imputar a policía por homicidio

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:03hs.

La querella que representa los intereses de los padres de Josías Ezequiel Galeano (15), hallado muerto en una chacra de las afueras de Oberá, solicitó imputar a un cabo de la Policía de Misiones como presunto autor del homicidio del menor.



Dicha presentación se formalizó ayer ante la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Myriam Estela Silke, por el letrado Axel Demonari en nombre de Carolina Ramírez y Cristian Galeano, los progenitores de la víctima.



En el escrito se requiere “imputar a Daniel M. por el homicidio del menor Josías Galeano, agravado en calidad de ser el sujeto miembro activo de la Policía de Misiones, en concurso real con privación ilegal de la libertad con abuso de sus funciones, o subsidiariamente proceda a tenerlo como sospechoso en autos”.



Josías Galeano fue visto por su madre por última vez el pasado 30 de abril, mientras que su cadáver fue hallado el 3 de junio, clausurando una búsqueda que se extendió por 34 días.



En tanto, como se detalla en el petitorio de la querella, el cabo Daniel M. es dueño de un Fiat Uno rojo con el cual la noche previa a la desaparición del menor recorrió el barrio de Villa Blanquita preguntando por él, tal como ratificaron dos testigos en sede judicial.



Asimismo, en una denuncia radicada el 16 de mayo, la madre de la víctima denunció que ella fue testigo cuando el citado funcionario y otro oficial amenazaron a su hijo.



En ese contexto, la querella subrayó que “esta parte considera necesario tener en el foco de la investigación al cabo Daniel M., dueño del Fiat Uno rojo, quien no sólo hostigaba al menor, llegando a amenazarlo de muerte, sino que también lo estaba buscando un día antes de su desaparición”.



Argumentos

El Territorio accedió al escrito donde Demonari fundamentó el pedido de imputación al policía. Se trata de mismo funcionario que luego de la denuncia de la madre del menor fue relevado de la Seccional Cuarta y trasladado a otra localidad, medida que también alcanzó al oficial Junior M. y al agente Rodrigo C.



La querella “sostiene que Daniel M. miembro activo de la Policía de Misiones, en numerosas ocasiones se ha excedido de las facultades que le otorga su uniforme, constantemente se dedicaba a hostigar al menor, en compañía de sus colegas, y, ese 29 de abril, vistiendo el chaleco que lo identifica como policía, nuevamente se habría excedido no solo en buscarlo sin orden judicial o de un superior, sino que también, habría llegado en días posteriores a hallarlo y darle muerte, en circunstancia por el momento desconocidas para esta instrucción, lo cual motiva tenerlo en el foco de la investigación”.



El letrado citó que en la denuncia del 16 de mayo la madre de la víctima relató que días antes a la desaparición el oficial Junior M. y el cabo Daniel M. llegaron a su casa preguntando por su hijo, tras lo cual le habrían dicho: “Te encontramos en la calle pendejo y vos no la contás”.



El letrado también se refirió a una foto difundida por la Unidad Regional II en los días posteriores a la desaparición de Josías, ya que se lo ve parado frente a un patrullero con las luces encendidas, tiene un ojo morado y la misma campera roja que usaba el día que desapareció, “no habiendo expresado la Policía de esta ciudad en qué fecha y circunstancias se habría tomado la foto”, remarcó Demonari.



También expresó reparos sobre el lugar del hallazgo del cadáver, ya que se trata de un sector poblado que había sido rastrillado, como reconocieron desde la cúpula de la UR II.