Nole se agiganta

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:01hs.

El serbio Novak Djokovic, defensor del título de las últimas tres ediciones, avanzó ayer a las semifinales del Abierto de tenis Wimbledon, tercer Grand Slam del año, tras derrotar al italiano Jannik Sinner al cabo de cinco sets por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2, en un partido en el que arrancó dos sets abajo, sufrió, pero pudo remontarlo gracias a su jerarquía.



El ex número uno del ranking mundial de ATP se impuso a Sinner (13) tras tres horas y 39 minutos de juego, en un emocionante partido que lo tuvo al borde de quedar eliminado.



“Quiero felicitar a Jannik por esta gran batalla. Es un jugador muy maduro para su edad y seguramente tendrá otras oportunidades en el futuro”, reconoció Djokovic, que debió apelar a lo mejor de su amplio y exquisito repertorio para desembarazarse del ascendente tenista italiano, de apenas 20 años.



El serbio levantó dos sets en contra en la Catedral londinense por tercera vez en su carrera y por primera vez en los últimos siete años.



Con este triunfo, Djokovic sigue sin perder en Wimbledon desde el 12 de julio de 2017, cuando cayó con el checo Tomas Berdych y, con la victoria, alcanzó el récord de 1.820 días sin derrotas en el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club.



El próximo rival de Djokovic, quien busca su séptima corona en el torneo, será el crédito local, el británico Cameron Norrie (12) vencedor del duelo ante el belga David Goffin (58) por 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5, luego de otro apasionante encuentro que duró tres horas y 31 minutos de juego.



Los otros dos semifinalistas se definirán en esta jornada con los cruces entre el español Rafael Nadal (4), máximo ganador de títulos de Grand Slam, ante el fuerte sacador estadounidense Taylor Harry Fritz (14), y el que protagonizarán el chileno Cristian Garín (43) contra el talentoso y excéntrico australiano Nick Kyrgios (40).