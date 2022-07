Retegui salió a responder a Tevez: “Pensé que era mi amigo”

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:01hs.

Carlos Retegui, ex entrenador de las selecciones masculina y femenina de hockey, salió a responderle a Carlos Tevez, quien lo acusó de faltar a su palabra por su decisión de no formar parte del cuerpo técnico de Rosario Central y continuar en su cargo como secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.



“No me gustó escuchar esas palabras de alguien que yo pensaba que era mi amigo”, señaló el Chapa durante una entrevista con TyC Sports en la que explicó por qué decidió mantenerse en su cargo en vez de incursionar en el mundo del fútbol.



“El proyecto con Tevez era para dentro de un año y medio. Por ser quién es, las propuestas llegaron mucho antes”, explicó.



Y agregó: “Para mí era mucho más fácil irme al fútbol, tener reconocimiento, dinero, fama, estar al lado de Carlos, terminar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, no iba a estar tranquilo con las familias que ante mi partida podían quedarse sin trabajo; los que me conocen saben como actúo”.