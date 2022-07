Luz, como una ventana hacia la libertad

miércoles 06 de julio de 2022 | 3:00hs.

Siguiendo una gira que comenzó a fines del 2021, tras tanto tiempo de encierro e introspección, No Te Va Gustar llega a la Tierra Colorada para presentar su décimo material discográfico.



Se trata de Luz, un álbum que por su solo nombre representa la salvación al final del túnel; una ventana hacia la libertad a la que se llega de la mano de puro rock latino.



El proyecto que le puso música y poesía a una época de oscuridad e incertidumbre ahora recorre el país: mañana estarán en Posadas, el viernes en Corrientes y luego seguirán de gira por otros puntos de la región, antes de viajar a Europa. Al respecto, el baterista Diego Bartaburu dialogó con El Territorio en la previa del show y prometió “va a estar buenísimo porque la banda está sonando mejor que nunca”.



El último disco fue concebido en plena pandemia y con una impronta más intimista y profunda, como si se tratara de un renacer después de tanta oscuridad. Es que la realidad que se vivió a partir del 2020 cambió no sólo la manera en la que debieron producir música, sino también la forma de ver y vivir la vida; por ello el tinte intimista de la propuesta de la banda que lleva 25 años de destacada trayectoria.



“Es un álbum que tuvo mucho tiempo para ser masticado, fue muy pensado, está hecho con mucha calma”, detalló el músico reflejando que en un primer momento cada uno fue trabajando la parte que le correspondía desde la calidez de su hogar. “Por ese lado fue un poco complejo, pero también nos ayudó a sobrellevar la situación de encierro en la que estábamos todos”, agregó, destacando que en cierto punto la música los mantuvo unidos y los salvó de caer en la angustiosa incertidumbre de la pandemia. A esa experiencia se debe el nombre que eligieron para titular el compilado de 12 canciones, un nombre que responde en esencia a lo vivido en este último tiempo.



En un primer momento planeaban producir el disco en Londres, Nueva York o Portugal, pero con la pandemia los planes se truncaron y todo lo que parecía ser una catástrofe terminó convirtiéndose en “lo mejor que nos podía haber pasado”, resumió el baterista, destacando que con el correr de los meses pudieron trabajar vía web con un productor de Nueva York.



“Todos los planes se cayeron, pero al final terminó siendo para bien porque lo que sucedió es que conseguimos una estancia turística en un campo de Uruguay, un lugar hermoso, increíble. Así que montamos un estudio ahí, nos mudamos casi un mes a laburar en ese espacio y fue una experiencia espectacular”, detalló haciendo hincapié en que se trató de una especie de retiro espiritual.



Luz tiene una variedad de matices que varían desde lo melódico, pasando por la música climática y hasta algunos cortes potentes, bien power.



Además, como otro sello indiscutido de la banda, las letras del álbum reflejan nuevamente cuestiones y problemáticas que atañen a la sociedad, como Venganza, el tema que cuenta con la colaboración de Nicki Nicole y profundiza en la violencia de género.



Pero, además, “este disco en particular es un trabajo mucho más introspectivo. Es un álbum que mira más para adentro; y en ese sentido, la pandemia nos ayudó un montón. Nos llevó a parar, reflexionar, valorar, nos llevó a encontrar la luz”, reflexionó Bartaburu.



“Creo que salimos súper fortalecidos de esto (refiriéndose a la pandemia) y estamos seguros que el show les va a encantar”, expresó el baterista, quien evidenció sus ganas de compartir con el público misionero, palpitando el evento que tiene entradas agotadas y se vivirá desde las 21 de mañana, en el local de Maipú 2260.

