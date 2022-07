Bárbaro se subió al Cole

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:01hs.

Las turbulencias no terminan en el seno de Crucero, que desde finales de mayo no encuentra los caminos de tranquilidad que supo transitar a comienzos del torneo Federal A. El lunes pasado Rolando Ricardone dejó de ser el técnico del primer equipo y ayer la dirigencia presentó a su sucesor: Sandro Bárbaro.



El oriundo de Campo Grande se subió al colectivo para poner en marcha su segundo ciclo al frente del club.



No será una tarea sencilla: Crucero sigue cayendo en la tabla de posiciones de la zona Norte producto del flojo juego en el mediocampo y la falta de poderío aéreo en defensa; la cosecha de 1 punto de 12 posibles habla a las claras de este presente negro.



Bárbaro estará acompañado por Franco Steinhorst como ayudante de campo, mientras que Jonatan Dehollain y Roberto Baudin continuarán en sus cargos de preparador físico y entrenador de arqueros, respectivamente.



El comando técnico se presentó ayer por la mañana ante el plantel e inició inmediatamente la primera práctica de esta nueva era en el césped del Andrés Guacurarí. El desafío será cambiar la cara para volver a los primeros planos.



“Es duro tener que reemplazar a un líder de la casa como es Ricardone; a él le tengo un aprecio especial e incluso le dije que es realmente difícil pasar de la satisfacción de dirigir a una silla eléctrica”, se presentó Bárbaro ante los medios, haciendo alusión a la corta campaña del DT saliente (cinco partidos con tres derrotas).



“Este es un proyecto misionero y lo tenemos que encaminar de una manera conjunta. Para que todo salga bien hay que volver a la mística de la primera etapa que llevó adelante Pico Salinas, me gustaba ese equipo”, agregó Sandro.



También hizo hincapié en el plantel: “Les dije a los jugadores que no venimos a inventar nada, sino volver rápido a la realidad de lo que funcionaba. Tenemos que responsabilizarnos para poner al club por encima de todos los nombres y etsamos confiados en revertir este momento”.



Finalmente, Bárbaro habló de su primer ciclo en la temporada 2018-19: “Por suerte esta segunda etapa es distinta a la primera que estuve en donde teníamos que trabajar mucho en lo anímico porque el club estaba en plena transición”.



Crucero recibirá el próximo sábado a Juventud Unida de Gualeguaychú en el inicio de la segunda ronda. Será desde las 15.30 y con la baja sensible de Ernesto “Pinti” Álvarez. El delantero paraguayo sufrió una rotura fibrilar en el aductor izquierdo, por lo que estará al menos dos partidos afuera de las canchas.