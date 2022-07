Messi inició la pretemporada con PSG y su nuevo DT

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:01hs.

Lionel Messi inició ayer la pretemporada con París Saint Germain (PSG) luego de un mes de vacaciones junto a Leandro Paredes y bajo la conducción del nuevo DT Christophe Galtier, reemplazante del despedido Mauricio Pochettino.



El capitán del seleccionado argentino se sumó a los entrenamientos en el Camp des Loges, en las afueras de la capital francesa, pese a que tenía permiso hasta el 11 de julio.



El regreso de Messi se dio justo el mismo día en el que el club hizo oficial la salida del santafesino Mauricio Pochettino y presentó, una hora después, a Galtier como su reemplazante.



Messi, de flamantes 35 años cumplidos el 24 de junio pasado, se entrenó en el gimnasio junto a Leandro Paredes (Mauro Icardi se presentó el lunes), los brasileños Neymar y Marquinhos y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quienes también decidieron retornar antes de lo previsto.



En la agenda ya figura el primer amistoso que será el viernes 15 en Camp des Loges ante US Quevilly-Rouen Métrople, un equipo de la Ligue 2.



La gira oficial por Japón se iniciará cinco días después con Kawasaki, el primero de los amistosos contra equipos locales.



El 23 enfrentarán a Urawa y el 25 se cerrará ante G-Osaka.



Asumió el nuevo DT

Por otra parte, el nuevo entrenador, Christophe Galtier, aseguró ayer que no intentará revolucionar el vestuario.



“Manejar un grupo así es un privilegio. No voy a revolucionar el vestuario y sé que voy a contar con el apoyo de todos”, expresó Galtier en su presentación oficial.



“No habrá ningún jugador por encima del equipo”, remarcó en otro tramo.