Condenaron a Moreno a dos años de prisión en suspenso por amenazas

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:02hs.

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado ayer a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa.



La decisión fue del Tribunal Oral Federal 8 por mayoría que ayer dio a conocer la resolución por videoconferencia. Los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer votaron por la condena y la magistrada Gabriela López Iñíguez lo hizo por la absolución. El próximo 12 de julio a las 17 el tribunal dará los fundamentos de su decisión. Después de eso, la defensa de Moreno podrá apelar la condena para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.



La Fiscalía 9, a cargo de Guillermo Marijuan, estuvo a cargo de la pesquisa: “Otra investigación que llega a una condena”, resaltaron desde el equipo del fiscal.



Luego, el fiscal Colombo fue quien pidió dos años de prisión, pena que finalmente le dieron al ex funcionario.



Por su parte, las dos querellas habían pedido que Moreno fuera condenado a cuatro años y a cuatro meses prisión.



La audiencia de ayer comenzó a las 9.20, cuando Moreno habló por última vez ante el tribunal. “Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”, le dijo el ex funcionario. Luego los jueces fijaron las 12 como la hora del veredicto. Pero recién se conoció pasadas las 14.



“¿Casco o guantes? Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil, tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces, ahora para que no se rompan el dedo, ¿casco o guantes? Tienen para elegir”, dijo Moreno en la asamblea del 12 de agosto de 2010 que fue grabada.



Por ese caso llegó a juicio oral, que comenzó en abril pasado. En sus alegatos, el fiscal Marcelo Colombo pidió que Moreno sea condenado a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de amenazas para alarmar o amedrentar.



Por su parte, las querellas que representan al diario La Nación y a Hernán Verdaguer, ex director de Papel Prensa, solicitaron una pena de cuatro años por amenazas y por perturbación al ejercicio de funciones públicas. Los acusadores entendieron que Moreno tuvo una actitud amenazante hacia el resto de los integrantes de la asamblea con la que no permitió que se vote uno de los puntos del encuentro.



Por su parte, la defensa de Moreno, a cargo del abogado Alejandro Rúa, pidió la absolución del ex funcionario.



El hecho por el que Moreno comenzó a ser juzgado ocurrió en el momento más duro de la pelea del entonces gobierno de Cristina Kirchner con el Grupo Clarín. El Poder Ejecutivo había impulsado la ley de democratización de los medios de comunicación que fue judicializada.