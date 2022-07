Tom Cruise y una impactante imagen: vuelve a tomar riesgos en ‘Misión imposible 7’

miércoles 06 de julio de 2022 | 4:30hs.

Este año quedará en la memoria de Tom Cruise como uno de los mejores de su carrera. El actor, que acaba de cumplir 60 años, está de parabienes. El estreno de Top Gun: Maverick lo puso de nuevo en la primeras planas de todas las publicaciones ya que cada semana se supera con respecto a los números de la taquilla mundial. Lleva recaudado más de 1.100 millones de dólares en todo el mundo.



Pero, no contento con este éxito, Cruise tiene en vista la llegada a los cines de otro filme. Se trata de la séptima entrega de Misión imposible: sentencia mortal (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), donde se vuelve a calzar el traje del agente Ethan Hunt que llegará a la pantalla grande en 2023.



Con un octavo filme confirmado, el director Christopher McQuarrie, le dedicó un feliz cumpleaños con una foto de una de las escenas más arriesgadas de Tom en pleno rodaje de Misión Imposible 8 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two).



En la imagen se puede ver al actor de Magnolia colgado y tomado con sus manos del ala de un biplano rojo (El mismo que vimos en un mensaje pregrabado que se emitió en la Comic Con en abril desde el set de filmación en Sudáfrica). Cruise es conocido en la industria por no utilizar dobles para realizar las escenas de riesgo ya que decide poner el cuerpo para darle más credibilidad a sus personajes e interpretaciones.



La foto consiguió miles de reteweets en un corto lapso y de hecho el actor que lo acompañó en el elenco de Maverick, Glenn Powell, posteó la foto con la siguiente frase: “TC (Tom Cruise), simplemente no hay nadie como tú. Sigue aguantando ahí. ¡Feliz cumpleaños!”.



Recordemos que el séptimo film de Misión Imposible iba a estrenarse en julio de este año pero las miles de interrupciones en la filmación de la película (por el impacto de la pandemia) hizo que el lanzamiento se lleve a cabo recién el año próximo. La fecha de estreno de la primera parte será el 14 de julio mientras que la segunda parte (el octavo film de la saga) llegará recién el 28 de junio de 2024, un año después del estreno de la séptima entrega.



Cruise por su parte festejó sus 60 dándole aliento a su amigo Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 corría el domingo el Gran Prix en Gran Bretaña y Cruise no quiso perdérselo. “Es un gran amigo mío. Espero que tenga un gran día”, le dijo Cruise a Sky Sports antes de que la carrera comenzara. Lewis Hamilton logró el tercer lugar y la carrera fue ganada por Carlos Sainz de la escudería Ferrari.



Top Gun: Maverick continúa en cines, mientras que Misión imposible: sentencia mortal se estrenaría recién en julio del próximo año.