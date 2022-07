El disco de Yacaré Manso, nominado a los Premios Gardel

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:00hs.

El disco ‘YacaRockNacional’, de Yacaré Manso, editado en 2021 con canciones del rock en clave litoraleña, está nominado al Premio Gardel 2022 en la categoría de Mejor Disco de Chamamé, según lo anunció días atrás la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), que organiza el galardón a lo mejor de la música argentina.



“Me largué a llorar de la emoción”, dijo el artista santotomeño al relatar cómo recibió la noticia de la nominación el pasado jueves 30.



La terna de Yacaré es compartida con las Hermanas Vera por su trabajo ‘Mario Del Tránsito’ y Gisela Méndez Ribeiro por su álbum ‘Del Otro lado’.



“Estaba corriendo, haciendo deporte en la plaza, escuchando música y de repente me empiezan a sonar mensajes en los auriculares... El primero que abrí fue el de Juan Sixto, productor de Radio Nacional, diciéndome: ‘¡Felicitaciones por la nominación!’ Automáticamente me largué a llorar de la emoción”, recordó el músico. “Me había olvidado por completo que ese día (jueves pasado) se anunciaban los nominados”, indicó.



Novedoso proyecto

Una apuesta novedosa fue la producción del álbum ‘YacaRockNacional’, que “salió del horno” adaptando clásicos del rock nacional a ritmo de chamamé, y contó con invitados de lujo como Ricardo Mollo e Hilda Lizarazu.



“Es un disco que me debía con mi provincia, con la región, porque el chamamé es de toda la región, no solamente de Corrientes”, dijo en el lanzamiento.



Hoy, mirando hacia atrás, el artista santotomeño afirmó que “verdaderamente le tenía mucha fe a este disco, conceptualmente es muy genuino, las versiones quedaron increíbles”.



Tras conocerse la nominación al Gardel, Ricardo Mollo envió un mensaje a Yacaré y le expresó: “Todo lo que haga que la música no quede en el olvido y que no pertenezca a algunos, la música es de todos, es bienvenido, entonces la reinterpretación me parece sanísima”.



Más proyectos

Y con este exitoso disco camino al Gardel (la ceremonia de premiación será en agosto próximo), Yacaré no se detiene. Tal es así que está a punto de lanzar un homenaje al músico Fito Páez con una versión en chamamé de ‘Un vestido y un amor’, junto a la gran Teresa Parodi como invitada.



“Estarán también Juampi Espina en guitarra, Enzo Demartini en acordeón y Matías Romero en arreglos de cuerda. Esto será para fines de julio, en conmemoración por los 30 años de ‘El amor después del amor’”, anticipó Yacaré sobre este homenaje a Fito.



Además, el músico correntino ya tiene nuevas fechas de presentaciones: el 17 de julio estará en su Santo Tomé natal, y el 29 de julio en la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires.