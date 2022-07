Insisten en mantener el uso del barbijo e higiene de manos

miércoles 06 de julio de 2022 | 3:30hs.

A finales del 2021, el gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la emergencia sanitaria dictada desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el país, en marzo del 2020. Esto prevé la continuidad y la obligatoriedad del uso del barbijo y de los cuidados complementarios como la higiene de las manos y la ventilación de los espacios.



En ese marco, el Comité Científico de la provincia de Misiones se reunió el lunes y volvió a insistir en el mantenimiento de estas medidas de bioseguridad en concordancia con las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa), no sólo para prevenir los contagios del Sars-Cov-2, sino también para evitar los demás virus respiratorios que van en alza desde hace algunas semanas en todos los centros sanitarios.



Sucede que desde abril la tierra colorada presenta un considerable descenso de casos de coronavirus y una marcada ausencia de muertes, lo que indefectiblemente repercutió en el acatamiento de estas disposiciones. Sobre todo, esta tendencia al no uso del barbijo se ve sin reparos y cada vez más frecuentemente en supermercados y en el transporte público, lugares en los que antes era impensado estar sin el tapabocas.



“Con el Comité Científico en donde volvimos a reforzar todas las medidas de bioseguridad y el uso del tapabocas por el contexto epidemiológico que vivimos en este momento y por la estación en la que estamos en la que los virus respiratorios están a la orden del día”, señaló en diálogo con El Territorio, Oscar Alarcón, ministro de Salud de la provincia.



La insistencia en estos aspectos reside también en que con la vuelta a la presencialidad plena desde el primer día de clases en todos los colegios de Misiones, los chicos están propensos a diversos virus, algo que justamente se había reducido notablemente en tiempos de virtualidad. Es que el 100% de las enfermedades respiratorias o las virosis se transmiten a través de las gotitas de flush; entonces, el uso del barbijo disminuye significativamente el riesgo de contagio.



“Se ha visto que hay circulación en este momento de virus respiratorios entre los que se encuentran el metapneumovirus, el parainfluenza, el adenovirus y con pocos casos, pero circulando, del Sars-Cov-2. Por eso se sigue vigilando epidemiológicamente qué virus circulan sobre todo en personas mayores de 50 años y en todas aquellas que tienen riesgo dado y posibilidad de complicarse con estos virus”, remarcó a este matutino, Liliana Arce, infectóloga y miembro del Comité científico.



En esa misma línea, Alarcón, señaló: “Reforzamos también la vigilancia epidemiológica como lo venimos haciendo hasta ahora en diferentes puntos de la provincia para tener el grado de afectación y la cantidad de casos”.



En la reunión del Comité Científico provincial también recalcaron la necesidad de cumplir con los esquemas de vacunación anticovid y antigripal. También remarcaron completar los esquemas del calendario de vacunación obligatoria en los niños.



Desde hace meses que en Misiones se cerraron los centros de testeos de Covid-19 y los diagnóstios mediante hisopado, sostuvo Arce, se hacen en los centros sanitarios -que funcionan como centinelas-, por recomendación médica a los pacientes de riesgo, internados, recién nacidos y a personas con síntomas.



La polémica del tapabocas

El uso del tapabocas sigue siendo polémico a pesar de las recomendaciones de los especialistas en salud. En lo que del año hubo tres acciones controversiales para su flexibilización.



Por un lado, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Ariel “Pepe” Pianesi, presentó un proyecto de ley en el que proponía la derogación de la obligatoriedad del barbijo y tapabocas en la provincia. Se fundamentaba en una mayor conciencia por parte de la sociedad respecto de los cuidados habiendo pasado dos años desde la llegada de la enfermedad, por ende, el uso de esta protección, debería ser opcional.



Asimismo, la organización de Padres Organizados Misiones presentó el pedido oficial a través de una carta al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, junto con las más de 260 firmas de padres, madres y demás ciudadanos de toda la provincia interesados en que flexibilicen el uso del barbijo en las aulas.



Por último, en abril, el Concejo Deliberante de Apóstoles aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza presentado por el concejal de Activar Juan Ahumada que tenía como objetivo dejar sin efecto lo establecido por reglamentos y resoluciones respecto de las medidas para prevenir el Covid-19 así como todas las normas que supongan represalia por no cumplirlas. Finalmente, fue derogado por el Ejecutivo municipal de esa ciudad, presidido por María Eugenia Safrán.