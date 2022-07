Barbie Bowie, un homenaje al artista en formato muñeca

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:00hs.

Volvió a estar en boca de todos por la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Además, a lo largo de los años se convirtió en una influencia que llegó a lugares inesperados y, para muchos, en un ícono cultural. Ahora, lanzaron una Barbie inspirada en David Bowie. Por supuesto, no es la primera vez que esto sucede.



Este año se cumplen 50 años del estreno de Hunky Dory, un disco quiebre en la carrera del artista. En esa época, empezó a deslizar la idea de crear un alter ego que luego terminaría en Ziggy Stardust. Por eso, desde Mattel, empresa que se encarga de comercializar la afamada muñeca, pensaron en una edición para celebrar la fecha.



La Barbie lleva puesto el traje azul que Bowie usó en el icónico video de “Life on Mars?”. Y, para sorpresa de muchos, tiene detalles únicos: una camisa de rayas estampadas, corbata y zapatos de plataforma. No todo termina ahí: recrearon el peinado y maquillaje, incluyendo la sombra de ojos azul.



El precio de la nueva muñeca

Los fanáticos que estén pensando en poner la tarjeta para comprar este objeto de colección tienen que prestar atención a esta parte de la nota: la muñeca sólo se vende en el sitio oficial de la empresa que comercializa a Barbie.



“Es un homenaje a Bowie –su atuendo, su maquillaje, sus rasgos– para imitar su esencia y asegurarnos de que se parecía a Barbie, pero como Bowie”, afirmaron sus creadores. El precio es de 50 dólares. No es mucho si se compara con otros juguetes que no son de colección y están en mercado.