Lerner y Rusherking en una producción: “Nos elegimos mutuamente”

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:00hs.

Alejandro Lerner estrenó a principios de mayo una versión de “Después de ti” con la participación de Rusherking. Una interesante propuesta que marcó el encuentro de dos generaciones de artistas. Cada uno dentro de su estilo lograron plasmar sus sentimientos a la perfección en este clásico.



El tema formará parte del próximo disco de Alejandro Lerner llamado A tu lado que se conocerá en agosto y que promete un repaso por sus cuatro décadas de carrera. Un clásico del reconocido cantante y compositor cuya versión original formó parte del álbum Buen Viaje, publicado en 2003.



“Nos elegimos mutuamente”, destacó Lerner. “A él le gustó la canción y a mi me gusta su trabajo. Nos dimos cuenta de que todo era muy natural. Aparecieron distintas ideas y comenzamos a jugar con el productor Estani hasta dar con la versión final. Todo lo que aportó Rusherking me encantó. Lo refrescó y me gustó”, describió.



“Fue muy fuerte, ‘Después de ti’ es un tema que yo escuchaba mucho de chico. Mi mamá la escuchaba todo el día”, dijo Rusher.