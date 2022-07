Cacho Fontana, ícono de la radio y la televisión murió a los 90 años

miércoles 06 de julio de 2022 | 6:05hs.

Ayer a los 90 años murió Cacho Fontana o Norberto Palese (tal su nombre) la gran voz argentina, de legendaria presencia en la radio y la televisión.



El locutor de radio y animador de TV y dueño de una voz inconfundible, atravesaba un delicado estado de salud. Se había contagiado por primera vez de Covid-19 en 2020 y además había atravesado cuadros de neumonía.



La noticia de su partida la confirmó su hija Antonella al mediodía de ayer. Fontana murió un día después que Liliana Caldini (71), su ex esposa y la madre de sus hijas Antonella y Ludmila.



En 2019, Fontana tuvo que ser internado tras sufrir una caída en el baño de un restaurante, luego de participar de una entrevista televisiva en la que, entre otras cosas, reconoció sin ambages que el alcohol y las drogas lo llevaron al ostracismo en uno de los mejores momentos de su brillante carrera como animador y conductor.



Fontana, en los últimos años tuvo una sucesión de reconocimientos a su carrera y trayectoria. También, vivió el reencuentro con su hábitat natural, la radio, a través de participaciones especiales con su sello en Radio Nacional y el regreso, aunque en cuentagotas, a lo que más le gustaba hacer en la vida: leer al aire avisos comerciales.



Su voz se mantuvo inconfundible hasta el final y sus frases quedaron en el imaginario colectivo de varias generaciones protagonistas de una época en que la televisión y la radio eran los medios de comunicaciones más masivos y populares.



Desde Odol Pregunta, aquel ciclo cultural de preguntas y respuestas que hizo historia en la televisión de aire, su nombre se convirtió en una marca.



En sus participaciones en las campañas publicitarias de YPF y Gillette logró lo que ninguno de sus pares logró alcanzar: que el locutor comercial se transformara en una de las estrellas de esos programas.



El hombre que jamás se equivocaba frente al micrófono convirtió algunos de los jingles publicitarios que brillaban a través de su voz (“Dígale Sí a Terrabusi”, “Minuto Odol en el aire”, “Y péguele fuerte”, “Esta es la Cabalgata Deportiva Gillette”) en frases del imaginario colectivo cotidiano de los argentinos.



Las repercusiones en las redes

Tras conocerse la noticia de la partida de Fontana, las redes se llenaron de mensajes de despedida y acompañamiento a su familia y, reconocimiento a su figura.



La Asociación Argentina de Actores expresó sus condolencias a través de Twitter: “Nuestras condolencias a familiares y amistades del locutor, conductor y animador Jorge ‘Cacho’ Fontana, abrazándolos en este duro momento. Fue un importante referente de los medios de comunicación del país, conductor de recordados programas como ‘Odol pregunta’ y ‘Videoshow’.



En tanto Beto Casella tuiteó: “Se fue Cacho, el inventor de la radio actual. QEPD, querido Cacho Fontana”.



Y otro hombre de radio y teve como Silvio Soldán, compartió en su redes: “Estoy consternado y angustiado. Él estaba mal. Recuerdo el día que Liliana me dijo que estaba de novia con Cacho, qué alegría... Y ahora se van juntos”.



La carrera

Figura de populares ciclos como ‘Odol Pregunta’ y ‘Fontana Show’, Cacho Fontana nació en el barrio porteño de Barracas el 23 de abril de 1932 y durante muchos años fue un locutor de voz límpida e inconfundible, ícono de los micrófonos desde su debut en radio en 1950 hasta la década de 1990.



El locutor comenzó como animador en el cabaret Chantecler, en la calle Paraná al 400, cuartel general de la orquesta de Juan D’Arienzo, y también en el café Tango Bar, hasta que dio su salto a la radio como locutor suplente de Julio César Barton y reemplazó al entonces notorio Jaime Font Saravia como animador de l relámpago’, programa que se desarrollaba en la redacción de un diario.



Entre 1955 y 1966 fue la voz emblemática de Radio El Mundo, luego ingresó a Rivadavia e integró el equipo de José María Muñoz y Enzo Ardigó que relató el Mundial de Fútbol de Inglaterra, en el que participó la Argentina y fue el último que se transmitió solo por radio y no por televisión.



Tuvo un éxito singular con ‘Fontana Show’, emitido por Rivadavia, que se transmitió durante más de 15 temporadas y un brillante pasaje por la televisión en ‘Odol pregunta’, entre 1963 y 1973, entre otros hitos de una extensa trayectoria.