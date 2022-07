Sumarán a la red de monitoreo del 911 cámaras de seguridad adquiridas por vecinos del barrio Oberá VII

martes 05 de julio de 2022 | 21:30hs.

El barrio Oberá VII se transformó en un espacio de prueba para una experiencia con un nuevo modelo de infraestructura de seguridad que articula la tarea de los vecinos con la de la Provincia. Así, a través de los vecinos el barrio contará con cámaras de vigilancia que estarán conectadas al sistema del 911.

Con el aporte solidario de la gente del lugar, se adquirieron cuatro cámaras que reúnen las exigencias requeridas por el Sistema 911. Serán colocadas en distintos cruces de calle estratégicos del barrio. También se sumarán otras provistas por el Gobierno provincial, para ser instaladas en los tres establecimientos educativos que funcionan en ese sector de Oberá.

Para entender cómo se llegó a este presente, hay que hacer un viaje hasta 2014 y puntualmente a la plaza del barrio. El espacio verde había sido copado por personajes ligados al ámbito delictivo, que no sólo cometían robos, sino comercializaban estupefacientes y dañaban juegos, árboles y todo cuanto tuvieran a su alcance.

Esta situación crispó los ánimos de los vecinos, hasta que en abril de 2014 decidieron reunirse para tomar alguna medida. Entre estos últimos se encontraban Julio Esquivel, Pedro Quiroz y Enrique Dino, retirados de la Policía, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario provincial, respectivamente. Ellos motorizaron las inquietudes de los demás ante la Municipalidad, la Policía y otras autoridades provinciales.

“Ese año 2014, había distintos barrios que solicitaban presencia policial. Había solo dos comisarías y estaba en construcción en la tercera. Había espacios públicos que eran utilizados para actividades nocturnas de ocio no constructivo. Recuerdo que en el Oberá VII se conformó un foro de seguridad y como entonces me desempeñaba como Secretario Coordinador de la Municipalidad, me tocó trabajar con ese grupo. Desde la comuna se mejoraron las luminarias y las pasarelas peatonales. También se instaló una batería de juegos saludables. Así empezó el recupero del espacio”, indicó Daniel Behler, actual Subsecretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación General de Gabinete.

Esquivel, Quiroz y Dino apuntaron que precisamente con el apoyo de la Municipalidad consiguieron para el vecindario una Guardia Barrial. “Esa idea había surgido para aliviar a los lugares con más dificultades. Se cedía un terreno municipal y se gestionaba una casa de madera de pequeña dimensión ante el IPRODHA. Luego la Policía aportaba los efectivos para que allí hicieran guardia en horario nocturno. Asimismo, se dotaba a los agentes de motos”, explicó Behler.

“Como todos seguíamos con el impulso para que eso creciera, después empezó a funcionar allí un Destacamento Reforzado, con 8 efectivos y un jefe. Fue el tiempo en el que las familias empezaron a volver a adueñarse de la plaza. De todos modos, las amenazas continuaban. Recuerdo en una ocasión que mientras estábamos reunidos en el espacio verde, en un muro cercano nos dejaron una intimidación”, comentó Esquivel.

De su lado, Dino añadió que eran amenazados con pintadas en sus residencias vecinos puntuales, aquellos que se mostraban más enfáticos con las medidas que impulsaban para erradicar la delincuencia del Oberá VII. “Queríamos vivir tranquilos, que las familias volvieran a la plaza. Afortunadamente, nadie nos cerró la puerta. Incluso en las reuniones de todos los foros nos destacábamos por eso. Siempre entendimos que había que ser agradecidos”, completó Quiroz.

En febrero de 2019 el Destacamento Reforzado empezó a transformarse en el Comando Radioeléctrico Norte de Oberá. En ese mes arrancó la construcción. La inauguración del edificio se dio el 1 de octubre.

“Otro hecho que nos impulsó aún más este año fue el asesinato de una comerciante en Oberá. Entendimos que la videovigilancia es fundamental para la prevención de delitos. Como se disolvió el Foro de Seguridad que integrábamos, seguimos como Vecinos Autoconvocados. Llamamos a una reunión y planteamos primero dotar de cámaras al barrio, estableciendo como punto de monitoreo a la sede del Comando. Hubo muchas donaciones con los que hicimos un bono colaboración”, resumió.

El dinero recaudado estaba destinado a la compra de cámaras. Pero había una cuestión a resolver. Hacer videovigilancia está regulado por ley en Misiones y la facultad para hacerla la tiene la Policía provincial, que depende del Ministerio de Gobierno. “En una reunión por el tema seguridad que convocó la Defensoría del Pueblo, expuse nuestra idea y desde el Gobierno provincial nos explicaron cómo era la normativa. Entonces surgió la idea de llevar adelante en el barrio Oberá VII una experiencia inédita de articulación. Nosotros pondríamos las cámaras y el 911 las monitorearía. Para ello, el equipo que teníamos que adquirir debía requerir algunas especificaciones muy puntuales. Así se hizo, porque compramos 4 cámaras con todos los requisitos. Ahora estamos esperando el inicio de las obras para la puesta en marcha”, detalló Esquivel.

“Cuando me enteré de lo que estaban proyectando hice de intermediario entre ellos y el área correspondiente del Gobierno provincial. Destaco a estos vecinos proactivos, que nunca bajaron los brazos. En términos de participación social, de colaboración y de interés, son un ejemplo”, aseguró Behler.

Dino y Quiroz coincidieron en destacar que el avance del barrio en materia de seguridad se debió a las buenas relaciones entabladas con las instituciones. “Si hacíamos un pedido y se nos concedía, siempre lo agradecíamos por nota. Nunca nos trataron mal. La Policía fue siempre un aliado esencial”, remataron.