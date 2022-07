Misiones insistirá con reclamos históricos y cámaras piden medidas urgentes

martes 05 de julio de 2022 | 4:00hs.

Tras conocerse la designación y jura de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía tras la salida de Martín Guzmán, desde el arco político y económico en Misiones se expresaron al respecto. En medio de las expectativas, trabajar en medidas para apaciguar el escenario macroeconómico es uno de los principales desafíos que se espera de la flamante funcionaria. Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de ocuparse de las necesidades puntuales que demanda la provincia, como por ejemplo la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme y en medidas puntuales para contrarrestar las asimetrías existentes con Paraguay y Brasil.



En este sentido, el gobernador Oscar Herrera Ahuad afirmó a El Territorio que elevará a Batakis los planteos de Misiones. “Pienso hacer el planteo a la nueva ministra”, consignó. Sobre este punto, el mandatario señaló en Twitter que “ante los acontecimientos de cambios en el gabinete nacional, los misioneros tenemos la saludable expectativa de ser escuchados para hacer realidad la zona franca, que se realicen las obras energéticas postergadas por la EBY, que se actualice el índice de coparticipación federal con los resultados del nuevo censo, donde Misiones es la gran provincia emergente de la Argentina, luz, gas y combustibles con precios accesibles para incrementar la producción que demanda nuestra industria y nuestros productores. Reglamentación del artículo 10 de la Ley de Pymes”. Estos pedidos elevará Herrera Ahuad a la flamante funcionaria.

"Con Misiones hay varias cosas pendientes, como resucitar la zona aduanera especial. Se tiene que corregir nuestra coparticipación, que injustamente estamos atrasados". Ricardo Wellbach. Ministro de Coordinación de Gabinete.



Por su parte, el ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Wellbach, destacó la designación de Batakis en la cartera económica. “Es una funcionaria conocida por la gestión de Misiones. Trabajó en el Ministerio del Interior, por lo que es una funcionaria que conoce y tiene como activo importante que conoce las realidades de las provincias y de nuestra provincia, por lo que hay muchas expectativas de que las cosas que conoce de la provincia se plasmen por ese conocimiento que lo tiene”, manifestó en diálogo con este matutino.



En este sentido, consideró que hay dos ejes a trabajar con Batakis. Por un lado, a nivel nacional y por otro, con las demandas de la tierra colorada.



“En lo que respecta a nivel nacional, una de las cosas a trabajar es el tema inflacionario, que es lo que ataca la economía de la gente de pie y me parece uno de los grandes desafíos que tiene Batakis”, planteó.



Luego, se refirió a los trabajos puntuales con la provincia. “Con Misiones hay varias cosas pendientes, como por ejemplo, resucitar la zona aduanera especial”, expresó. Al mismo tiempo, agregó que “tiene que haber un reconocimiento con el gobierno nacional, que será de corregir nuestra coparticipación con las provincias, que en el caso de nosotros -por Misiones- estamos injustamente atrasados con el sistema de coparticipación”.



Además, precisó que otro de los ejes a trabajar con Misiones será la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme y, a la par, “trabajar las asimetrías que tenemos con los países vecinos”.



En el sector económico

“Es muy compleja la tarea que tiene la nueva ministra de Economía, que se resume en dos grandes cuestiones: por un lado generar consensos y acuerdos dentro del gobierno y todas las secciones o líneas internas acerca de la política económica a seguir. Y en segundo lugar el acuerdo o seguimiento de la hoja de ruta trazada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había fijado un déficit fiscal límite del 2,5%, que hoy no se estaría cumpliendo”, observó Gerardo Alonso Schwarz, economista de la Fundación Mediterránea.



Acotó en tanto que “todo esto además se da en un contexto de una inflación creciente, que ya está en el 60 o 62% anual con los datos de junio. En julio, con esta suba del tipo de cambio, seguramente habrá más presiones a la suba”, observó.



Por su parte Federico Frank, presidente de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (Caul), observó que requieren cambios rápidos para seguir trabajando. “Todavía es muy reciente lo que pasó, pero tenemos esperanzas de que todo se vaya acomodando en los próximos días. Estábamos trabajando bastante bien, a pesar de todos los problemas, hay que ver ahora qué pasará con los insumos que necesitamos para seguir produciendo. Esa es nuestra preocupación”, comentó.



Sobre la nueva ministra, consideró: “Por lo que escuché destacan que es una persona preparada y que tendrá una mirada más social de la economía. En ese sentido creo que será mejor que Guzmán, que estaba más enfocado en hablarles a funcionarios de otros países antes que a la gente común”.



Observó, por otro lado, que la suba del dólar podría ser beneficiosa para la producción local. “Creo que para vender productos va a ser mejor, porque si sube el dólar no van a entrar por ejemplo frutas abrillantadas de Brasil, que estaban entrando vía las importaciones. El problema ahora es que los proveedores te vendan lo necesario. Hay insumos que por ejemplo son alemanes y se usan en la fabricación del queso que elaboramos”, dijo.



Para el empresario e industrial yerbatero Pedro Stepaniuk, la mayor necesidad para las empresas es que haya un sinceramiento en las variables económicas. “Creo que la mejor señal sería el más rápido sinceramiento de todas las variables que están lejos de los valores reales. Seguir dilatando el sinceramiento es lo que más incertidumbre trae”, comentó a este medio.



Para Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), lo más urgente es calmar la incertidumbre. “Principalmente lo que necesitamos de la nueva ministra son los anuncios que debe dar para calmar los ánimos y que el mercado no esté tan incierto. Creo que la incertidumbre es lo que genera esta falta de precios, nadie quiere dar precios porque no se imagina cuánto va a estar el dólar para reponer mercadería. El dólar blue se disparó, así que principalmente se necesitan anuncios para dar calma a los mercados”, analizó.



Diferenció que hay sectores que piden que “al dólar lo estabilicen, otros piden que lo acomoden frente a la inflación, esto último significa que tiene que haber una devaluación mínima del 6 o 7% mensual para ser competitivos y poder exportar. Pero en definitiva esperamos anuncios que calmen los mercados”.

"Se requieren varias acciones en conjunto, casi de shock para estabilizar la economía. Y la única forma de que las medidas sean exitosas es que haya apoyo político". Alejandro Haene. Titular de Confederación Económica de Misiones

Para Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se requieren varias medidas y urgentes. “Lo que se necesita es un plan serio. Se requieren varias acciones en conjunto, casi de shock para estabilizar la economía. Y la única forma de que las medidas sean exitosas es que haya apoyo político. Lo segundo es tratar de bajar el precio del dólar blue, que hoy es una locura”.



Enfatizó sobre su análisis que “acá lo primero es anclar la inflación. Necesitamos un acuerdo urgente entre todos los sectores, políticos, sindicalistas, todos. Y considero que la única forma en que la ministra puede traer algo de calma es si brinda una evaluación certera sobre el por qué se acelera la inflación”.



Remarcó que “se necesita dar muestra de que se van a tomar medidas y que se las pondrán en práctica a la brevedad. Hoy (por ayer) estuvo todo paralizado, hay mercadería que quedó sin precio porque nadie sabe lo que va a pasar con el dólar”, recordó.



Por su parte, Sergio Guelman, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), apuntó: “Esta noticia de que se va un ministro de Economía alteró el orden o se sumó al gran desorden que ya veníamos teniendo en la economía nacional”.



Y remarcó que la afectación a la economía llega “porque se crea más imprevisibilidad. Desde el comercio estamos preocupados porque nos pone más palos en la rueda para seguir trabajando como nosotros queremos seguir trabajando con más orden, con más sentido común. Lo que podemos decir desde nuestro sector es que queremos previsibilidad que desde hace mucho no tenemos. Hay que ver el comportamiento de la nueva ministra, ojalá pueda solventar mejor la situación con la economía nacional”.

Hoy, reunión de gobernadores del Norte Grande

Se espera para hoy a las 9 la 11ª reunión del Consejo Regional del Norte Grande, que se realizará en el hotel Howard Johnson de la ciudad de Formosa. Dicho encuentro se producirá a pocas horas del recambio en el Ministerio de Economía. En este contexto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad llegó anoche a esa provincia para la reunión.



A nivel nacional, se informó sobre la presencia en Formosa del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.



Según consignaron, uno de los temas principales será el faltante de gasoil que aqueja a todo el país.



Asimismo, se espera que el gobernador arribe con el jefe de Gabinete a Iguazú en horas de la tarde para recorrer obras locales.