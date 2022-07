La tasa de empleo en Posadas creció 2,2% en primer trimestre

martes 05 de julio de 2022 | 2:00hs.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) difundió datos sobre el mercado laboral en el Gran Posadas correspondientes al primer trimestre del año, a partir de lo relevado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En este sentido, uno de los indicadores que se destacó fue la tasa de empleo, que entre enero y marzo se ubicó en 46,8 puntos porcentuales, un incremento del 2,2% comparado con el cuarto trimestre del año pasado. En números, significó la generación de 8.000 puestos de trabajo.



En términos generales, se señaló que de la población total del conglomerado Posadas el número asciende a 379.000 y la población económicamente activa (PEA) la conforman 184.761 personas, que representan a las personas con una ocupación o que, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.



De acuerdo a los resultados obtenidos en la EPH para Posadas, la tasa de actividad aumentó respecto al cuarto trimestre de 2021, pasando del 46,4% al 48,7%.



Por su parte, la tasa de desocupación se mantuvo inalterada con un 4%, mientras que la tasa de subocupación decreció, puesto que pasó del 12,2% en el cuarto trimestre del 2021 al 7,9% en el primer trimestre del 2022.



Subocupación y comparación

Otro dato informado fue con respecto a la tasa de subocupación no demandante, que mermó de un cuatrimestre al otro, del 2,2% al 1,9%.



Mientras, la tasa de subocupación demandante pasó del 10% al 6% y la tasa de ocupados demandantes de empleo disminuyó del 11,8% al 7,6% entre el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.



En este punto, se precisó que al primer trimestre de este año que de PEA se contabilizaron 185.000 personas, como se mencionó, de las cuales 177.000 se encontraban ocupadas y 7.000 desocupadas.



Había 14.000 personas ocupadas demandantes de empleo y 15.000 subocupadas.



La cantidad de inactivos se ubicó en 194.000 personas.



Comparado con el último trimestre de 2021, los números cambiaron. La PEA fue de 175.000 personas, de las cuales 169.000 se encontraban ocupadas y 7.000 desocupadas.



Hubo 21.000 personas ocupadas demandantes de otra ocupación, y 21.000 subocupadas.



La cantidad de inactivos ascendía a 203.000 personas, se indicó desde el Ipec.



“Se puede afirmar, entonces, que entre el primer trimestre del 2022 y el cuarto trimestre del 2021 se crearon 8.000 puestos de trabajo. La cantidad de personas desocupadas se mantuvo inalterada (7.000 desocupados); a su vez, la población inactiva disminuyó en 9.000 personas, ya que pasó de 203.000 personas a 194.000 personas”, se señaló en el reporte.



Al mismo tiempo, precisaron que “es necesario aclarar que la población inactiva se compone de los inactivos marginales, que lo constituyen personas que se han retirado de la búsqueda activa de trabajo por falta de visualización de oportunidades, pero están disponibles para trabajar; y por los inactivos típicos, quienes no trabajan, no buscan activamente trabajo ni están disponibles para trabajar”.



Por otro lado, mermaron en 6.000 personas las que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más horas y en 7.000 personas los disconformes con su actual ocupación, que desean cambiar de trabajo.



“En resumen, entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2021 aumentó la fuerza u oferta laboral en 10.000 personas, por lo que disminuyó la cantidad de personas inactivas (9.000); se crearon 8.000 puestos de trabajo y se mantuvo inalterada la cantidad de personas desocupadas en 7.000”, especificaron desde el instituto provincial.



“Por último -ampliaron del Ipec-, bajó en 6.000 el número de personas las que desean trabajar más cantidad de horas semanales. Y también se redujeron en 7.000 las personas disconformes con su actual ocupación”.



Por rama de actividad

Como se mencionó, la cantidad de ocupados en el aglomerado Posadas fue de 177.349 personas. Desde el Ipec se brindaron detalles por actividad.



En el caso del rubro de servicios, fue el que mayor cantidad de personas ocupadas tiene, al contabilizar 68.207 personas y representando un 38,5% del total.



En lo que refiere al segmento de comercio, hoteles y restaurantes, se relevaron 39.005 personas, un 22% del total.



En tanto, el rubro de la construcción alcanzó las 18.936 personas ocupadas, representando el 10,7%.



La industria, por su parte, llegó a las 16.212 personas (9,1%). Servicios financieros de alquileres empresariales, 11.634 personas (6,6%). Transporte y Comunicación totalizó el 4,1% del total, siendo 7.292 personas. El servicio doméstico involucró a 12.283 personas (6,9%) y otras ramas sin especificar, 2.327 personas (1,3%), indicaron en el reporte.

En cifras

48,7%Fue el porcentaje de la tasa de actividad que hubo durante el primer trimestre de este año. Entre octubre y diciembre se ubicó en 46,4%.

4%El porcentaje de desocupación en el conglomerado Posadas, cantidad que se mantuvo frente al último trimestre de 2021, de 7.000 personas.