Batakis: “Creo en el equilibrio fiscal y vamos a avanzar en ese sentido”

martes 05 de julio de 2022 | 5:00hs.

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, aseguró ayer tras asumir su cargo que trabajará para lograr el equilibrio fiscal, en línea con el programa económico del presidente Alberto Fernández.



“Creo en el equilibrio fiscal y vamos a avanzar en ese sentido”, dijo al brindar unas breves palabras ante la prensa en Casa Rosada, luego de que el presidente Alberto Fernández le tomara juramento en el Salón Blanco.



“Mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana en Olivos y a la tarde y estamos seguros de que el crecimiento de la Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, con seguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr más exportaciones y revalorizar nuestra moneda”, afirmó.



En ese sentido, puntualizó que esa meta se logra “a través de conseguir más reservas y más exportaciones, que implica no sólo fortalecer la moneda, sino crear más puestos de trabajo en todo nuestro país”.



“Nosotros queremos desde el inicio de esta gestión de gobierno tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas y hacerlo es además liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento”, continuó Batakis.



“Esa va a ser la tarea a la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el presidente. Estos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido”, explicó.



Respecto a su nombramiento dijo sentirse “muy agradecida y contenta” y mencionó en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Daniel Scioli, A Wado de Pedro y a los gobernadores e intendentes.



Encuentro con Pesce

La flamante ministra mantuvo un encuentro con el titular del Banco Central Miguel Ángel Pesce, y luego con su antecesor en el cargo, Martín Guzmán. Los temas que se abordaron fueron avanzar en el desarrollo del mercado de capitales, el soporte del Banco Central y seguir trabajando en un programa fiscal sustentable.

Lineamientos que le pidió el presidente

Los desafíos que enfrenta la nueva jefa del Palacio de Hacienda no son nada fáciles y, en tal sentido, ya se dieron señales. A nivel oficial informaron que el presidente Alberto Fernández le dio a Batakis las siguientes directivas: 1) cumplir con acuerdo con el FMI, 2) avanzar con la segmentación de tarifas públicas y 3) adoptar medidas para mejorar el poder adquisitivo de los salarios.



El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional supone implementar políticas monetarias, cambiarias y fiscales. Estos tres puntos requieren subir la tasa de interés por encima de la inflación, que el tipo de cambio que no se atrase y ajustar el gasto público. En este contexto, avanzar con el ingreso universal, que reclamó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, demandará ingresos que el fisco no cuenta. Si bien no hay precisiones sobre el universo de beneficiarios y el monto, como comparación se puede marcar que el IFE significó casi 2 puntos del PBI.

“Esperamos trabajar con la ministra”, dijo el FMI

“Deseamos al ex ministro Martín Guzmán todo el éxito en sus futuros emprendimientos. Esperamos trabajar con la ministra Silvina Batakis y su equipo para continuar apoyando a la Argentina y su gente a fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar sus profundos desafíos para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”, dijo un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Desde el organismo se mantuvieron en silencio ante la renuncia de Guzmán el pasado sábado y finalmente ayer difundieron un breve texto tras la asunción de la nueva ministra.



Guzmán fue el hombre central del gobierno de Alberto Fernández en sus negociaciones con el Fondo.



Ahora, Batakis deberá continuar con las conversaciones en esta nueva etapa y rendir cuentas sobre los objetivos establecidos en el acuerdo.

“Fue un acto de responsabilidad con la Patria”, señaló Guzmán

Martín Guzmán se despidió de sus ex empleados en el Palacio de Hacienda.

Martín Guzmán habló ayer ante el personal del Ministerio de Economía, por primera vez luego de consumarse su renuncia como titular de la cartera que condujo desde diciembre de 2019. “Me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida”, señaló al dirigirse a los presentes y dijo que se trató de “un acto de responsabilidad con la Patria”.



“Me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy convencido. Fue un acto de responsabilidad con la Patria”, dijo entre cánticos y abrazos al personal del Palacio de Hacienda, a quienes les pidió “apoyar a Silvina Batakis y al presidente Alberto Fernández”.



Casi un centenar de personas se aglutinaron en la biblioteca del Palacio de Hacienda y se escucharon cánticos futboleros. El ex funcionario se emocionó cuando el personal se acercó para sacarse fotos con él y comenzó a lagrimear en el abrazo con sus colaboradores.



Expresó ante el personal que “fueron dos años y medio muy difíciles por la crisis, la pandemia y la guerra, pero la economía está más sólida”, y pidió a los empleados que “ahora viene Batakis, hay que acompañarla, es muy buena profesional y hay que ayudar al presidente”. Agregó que la nueva ministra “tiene una gran valoración por lo público, les digo que estén tranquilos. Que la ayudemos mucho”.



Al referirse a sus próximos pasos, Guzmán señaló que “voy a estar haciendo todo lo que pueda para ayudar a la Argentina, por ayudar a nuestro presidente, que es una persona de valores, una persona que hace mucho, que tiene un genuino compromiso con el bienestar de nuestro pueblo”.



En tanto, Santiago López Osornio, funcionario que respondía a Guzmán, renunció ayer a la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, con la que tuvo a cargo la segmentación de tarifas, uno de los puntos más álgidos en la discusión entre el Palacio de Hacienda y el ala kirchnerista del Frente de Todos. La noticia de su salida se conoció después de la asunción en Casa Rosada de Batakis.