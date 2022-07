WhatsApp suma función para ocultar estado online

martes 05 de julio de 2022 | 6:00hs.

WhatsApp introducirá una función para ocultar el estado online, es decir, la indicación de cuándo se está conectado a la aplicación. Con este cambio, el mensajero de Meta-Facebook remediará un asunto básico relativo a la privacidad y responderá a un reclamo de larga data. El sitio WABetaInfo señaló en un informe que la función está en desarrollo y que pronto llegará a los usuarios del mensajero. Las opciones de privacidad de WhatsApp permiten establecer quién puede ver la hora de última conexión, la información y foto de perfil, pero no el estado en línea. Cualquier persona puede verlo, incluso si no está en la lista de contactos de los usuarios. Si bien el año pasado Meta-Facebook comenzó a limitar la visibilidad de esa información, los usuarios del servicio de mensajería aún no pueden gestionarlo por cuenta propia. En 2021, desde la compañía dijeron que introdujeron modificaciones para que sea “más difícil para la gente que no conocés y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión”.