El dólar blue tocó los $280 en un día de furia en los mercados

martes 05 de julio de 2022 | 6:05hs.

El precio del dólar blue se ubicó ayer en $260 para la venta y $250 para la compra en cuevas de la city porteña ante la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, según reflejó BAE Negocios.



Tras dos días de incertidumbre cambiaria, finalmente el “efecto Batakis” se hizo sentir a primera hora en el inicio de la jornada del lunes, con una apertura a $280 para la venta, para luego caer levemente hasta los $270 sobre el mediodía y continuar con otra baja de diez pesos más.



Este salto de más de $40 en la cotización del dólar paralelo fue advertido por el comportamiento similar que tuvo el “dólar cripto” durante el fin de semana. En tan sólo en un par de horas, las criptomonedas atadas al dólar marcaron incrementos de hasta $35.



Con estos números, la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica cercana al 106,4%. Por su parte, en el segmento minorista el spread escaló hasta el 96,9%.



Además de todo esto, se reportaron problemas para entrar al home banking de los diferentes bancos argentinos. Usuarios alertaron por demoras, errores y hasta la imposiblidad total de ingresar en las aplicaciones y sitios web bancarios, entre otros: Banco Francés BBVA, Banco Galicia y Santander.



Precio de cada tipo de dólar

El dólar en el Banco Nación cotizó a $131,50 para la venta y $125,50 para la compra, mismo precio del viernes. Mientras que en promedio, según el balance que realiza el Banco Central, el dólar minorista operó en $132,06 durante.



De esta manera, el dólar solidario, o dólar ahorro, es decir, el dólar minorista que posee un recargo del 30% por el Impuesto País y otro 35% a cuenta de Ganancias, se conseguía a $217,91, por lo que volvió a ser el más barato del mercado para ahorro.



Por otra parte, el dólar mayorista que se vende a través del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) cerró en $125,95 por unidad, 50 centavos arriba del viernes pasado. En consecuencia, se mantiene como el dólar más barato del mercado, aunque no es accesible para los pequeños ahorristas a diferencia del dólar solidario.



En el segmento de contado se operó U$S 587,645 millones, mientras que en futuros MAE el volumen fue de U$S 399,400 y en el Rofex, 1.677 millones de dólares. Según el analista Gustavo Quintana, esta actividad fue “inusual” dado el feriado en Estados Unidos.



Como consecuencia del feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos, ayer hubo un bajo volumen de negociaciones del dólar contado con liquidación. Esto se debe a que el dólar CCL opera con referencia a la bolsa de Estados Unidos.



Sin embargo, el que sí está operando normalmente es el dólar MEP, similar al dólar CCL, pero con movimientos que se desarrollan exclusivamente en la plaza local, y el dólar Cedear, que cotiza a través de acciones y no de bonos.



En este sentido, el dólar MEP se ubica en los $269,36, con una suba del 8,6%, mientras que su contraparte con bonos GD30 se vende a $270,41, un 9,1% por arriba del cierre de bolsa del viernes. Por su parte, el dólar CCL Cedear operó en la rueda en los $276,72, con un incremento del 9,9%.

En cifras

$260 El dólar blue llegó a dispararse ayer más de $40 hasta llegar a los inéditos $280, aunque con el correr de las horas moderó el fuerte salto hasta casi la mitad.

$217 El dólar solidario, o dólar ahorro, que posee un recargo del 30% por el Impuesto País y otro 35% a cuenta de Ganancias, se conseguía a $217,91.

$131 El dólar en el Banco Nación cotizó a $131,50 para la venta y $125,50 para la compra, mismo precio del viernes. El dólar minorista operó ayer en $132,06.

Bonos argentinos se desplomaron un 13 por ciento

La plaza bursátil argentina operó ayer con una sostenida baja en medio de una marcada aversión al riesgo derivada por tensiones políticas que desembocaron en cambios en la conducción del Ministerio de Economía.



La renuncia de Guzmán como titular del Palacio de Hacienda y la designación de Batakis al frente de la cartera crearon un clima expectante en el mercado financiero. El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegó a bajar 3,2% en pesos. Esa baja se moderó a 1% en los 89.128 puntos, luego de acumular un alza del 9% durante la semana pasada. Pero si se toma en cuenta el tipo de cambio implícito en activos bursátiles,



la caída del Merval en dólares alcanzó el 11% en el día, un descenso que debería ser convalidado hoy, a través



de los precios de los ADR y acciones argentinos operados en dólares en Wall Street, hoy inactivo por feriado. En el mismo sentido, los bonos en dólares retrocedieron hasta 13%.

Descartan que haya cepo al retiro de dólares de bancos

En la previa a la apertura de los bancos, comenzaron a circular en redes versiones de que había inconvenientes para acceder a la compra o retiro (algo imposible sin bancos abiertos) de dólares de las entidades financieras. Fueron algunos casos aislados que se magnificaron por las redes y que no implica un problema sistémico, aseguraron desde la entidad.



Sin embargo, desde el Banco Central aseguraron que no hay razón para que ningún banco “baje la palanca” de la venta o retiro de dólares. “No existe ninguna medida sistémica que implique complicaciones en el retiro de dólares”, ratificaron desde la entidad que conduce Miguel Pesce.



En algunos home banking se registran problemas por un alto nivel de tráfico (consultas u operaciones), lo que ralentiza los procesos, según reconocen desde el sector financiero.



Sin valores de referencia, con el mercado estadounidense cerrado por el feriado del 4 de julio, los precios del blue tocaron los 280 pesos para la venta en las cuevas, pese a registrarse una demanda casi insignificante. El dólar minorista subió ayer a 124,75 pesos para la compra y a 130,75 pesos para la venta.