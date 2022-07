Con las manos vacías

martes 05 de julio de 2022 | 6:05hs.

Y el fino hilo se cortó. Rolando Ricardone pagó caro su inexperiencia y dejó de ser el técnico de Crucero cuando apenas superaba un mes en el cargo.



Ayer el chaqueño se despidió del plantel en horas de la tarde y en ‘común acuerdo’ con la dirigencia le puso punto final a su miniciclo de cinco partidos con un saldo negativo de tres derrotas, un empate y una victoria.



Aunque lo verdaderamente preocupante es que jamás logró encauzar el rumbo deportivo del Colectivero que él mismo torció en el torneo Federal A.



Se sabía que la jugada de la dirigencia era complicada cuando apostaron por un inexperto Ricardone después de la renuncia indeclinable de Miguel Salinas alegando “falta de apoyo dirigencial”. El ídolo del club tomó el timón de un equipo que funcionaba muy bien con el ADN Pico y por intentar darle su impronta falló en todos los puntos.



Hoy la turbulencia es complicada, el equipo sigue en caída libre y ya fuera de los puestos clasificatorios en la zona norte. Apenas un punto de los doce posibles hablan a las claras del presente deportivo que suma un nuevo aliciente: Santa Inés ya no es bastión inexpugnable.



El último 0-0 ante Boca Unidos dejó en evidencia la falta de identidad. Ricardone no logró asentar el mediocampo y la rotación constante hizo que el juego sea casi nulo.



Para colmo Crucero sufre en cada pelota parada con nueve goles en contra en los últimos cinco encuentros; porcentaje que también se resalta en rojo.



El sábado pasado, ante los micrófonos, Ricardone no le escapó a los cuestionamientos de este presente negro: “Soy el responsable y al mismo tiempo el encargado de devolverle a estos jugadores la confianza que tenían para dejarlo a Crucero en el lugar que merece, en la zona de clasificación”.



“De local tenemos que ganar. Venimos de una racha negativa y hay que hacernos fuertes en casa”.



“Equivocamos los caminos en el juego y abusamos de los pelotazos. No estoy conforme y aún más sabiendo que damos todo en la semana para afrontar estos partidos”, remarcó.



Si bien no se olfateaba una salida del comando técnico en el inicio de esta semana, el compromiso ante Juventud Unida del próximo sábado (15.30) en Santa Inés se presentaba como un momento bisagra. Pero ayer se terminó el crédito. Fue un amor de verano.



El sucesor

Bien se sabe que esta dirigencia, con Dardo Romero a la cabeza, suele moverse a gran velocidad cuando de cambios internos se trata. Y no es de extrañarse que ya se sepa quién es el sucesor.



Al mismo tiempo que avisaron de la salida del Gordo por las redes sociales, también confirmaron a su reemplazante: Sandro Bárbaro, conocido de la casa.



Bárbaro fue el DT de Crucero en la campaña 2019 por lo que tiene experiencia en el cargo. Apelando a un esquema defensivo rígido y de presión alta, es el elegido para encauzar el rumbo. El ciclo del nuevo DT arrancará esta mañana con la presentación y posterior entrenamiento. Llega junto a su preparador físico Franco Steinhort.

El equipo no pudo con Boca Unidos; fue la última función del DT. Foto: Federico Gross