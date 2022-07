Según la prensa inglesa, CR7 se aleja del Manchester United

martes 05 de julio de 2022 | 6:01hs.

El Manchester United comenzó la parte más fuerte de la pretemporada y la mayoría de sus estrellas se presentaron a entrenar luego de unas merecidas vacaciones. El gran ausente, sin dudas, fue el portugués Cristiano Ronaldo quien no acudió a las instalaciones del club, algo que no hizo más que acrecentar los rumores respecto de su posible salida del equipo.



Ante la sorpresa por este “faltazo” de CR7, desde el área de prensa del club informaron que el jugador recibió un permiso especial para ausentarse “por motivos familiares”.



Por el momento no se dieron mayores precisiones respecto de cuándo el astro portugués se pondrá a las órdenes del entrenador neerlandés Erik Ten Hag.



Este episodio no hace más que reforzar las versiones de que Cristiano Ronaldo busca un cambio de aire y que quiere irse a un equipo que tenga mayores posibilidades de dar pelea en la Champions League.



Según la prensa inglesa, el DT de Los Diablos Rojos está al tanto de esta situación y ya tiene en mente al posible reemplazante del luso de 37 años: sería el brasileño Antony.