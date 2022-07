Misiones ya superó las 100 muertes en siniestros viales en lo que va del año

martes 05 de julio de 2022 | 6:05hs.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicó el reporte de siniestralidad vial del primer cuatrimestre de 2022 y en 1.020 siniestros en el país, hubo 1.339 víctimas mortales en base a información que proveyeron las distintas provincias al 20 de mayo.



De ese total, 71 murieron en rutas o calles de Misiones, quedando la tierra roja en el primer puesto con más muertes por incidentes de tránsito en el NEA. En Corrientes hubo 56, en Entre Ríos 49, en Chaco 41 y en Formosa 24.



Y a nivel nacional, Misiones quedó en el puesto 6. La provincia de Buenos Aires se posicionó en la cabeza del ranking con 354 fallecidos.



En el caso de Misiones, la información fue brindada por el Departamento de Estadísticas y Ayudantía Vial de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo de la Policía.



Por su parte, El Territorio realiza su propio conteo basado en informes policiales, de los cuales, hasta ayer, suman 105 las muertes por siniestros viales en las arterias provinciales y nacionales que recorren la provincia.



El año pasado, en tanto, para esta fecha se habían registrado 85 víctimas mortales según esa misma estadística.

Primer incidente vial del año en Puerto Leoni, con tres víctimas mortales.



En relación a las causas que provocan los incidentes con fatídico resultado en la provincia, este medio habló con Rubén Tamis, Técnico en Seguridad Vial, quien afirmó: “Acá en Misiones sigue habiendo siniestros viales en la ruta y, según mi opinión profesional, uno de los motivos es que no respetan las dobles líneas continuas amarillas”.



El profesional aseguró que el problema principal dejó de ser la velocidad y que es usual observar que un gran porcentaje de encontronazos fatales se registra en zonas donde hay dobles líneas amarillas. Esto es porque, según Tamis, “la mayoría no sabe lo que significa: no pasar ni pisar”.



En esa línea, el especialista expresó: “La pandemia del Covid disminuyó, pero volvió la vieja pandemia de los siniestros viales y la única vacuna que tenemos es la información para lograr concientización y así prevenir todos estos desastres que ocurren”.



“Las leyes de tránsito son un lenguaje compartido que tenemos que conocer todos los que tenemos una licencia, para entendernos”, aseguró.



El especialista aseveró que los principales problemas en las calles y rutas se deben a la falta de información tanto de las agencias viales como también de los medios de comunicación, principalmente audiovisuales.



Las rutas en las vacaciones

En proximidad de las vacaciones de julio y el despliegue del turismo que caracteriza a la época y a la provincia, Tamis puntualizó algunos consejos para viajar con seguridad y llegar a destino luego del disfrute del recorrido.



Entre los ejes centrales, el profesional recomendó usar cinturón de seguridad tanto adelante como atrás del vehículo.



“Solamente el 2% de los pasajeros de atrás usan cinturón, entonces si hay un vuelco, una frenada brusca, un esquive o un impacto, esas personas que van atrás sueltas se vuelven elementos contundentes que dañan a los demás ocupantes y a ellos mismos”.



Por otra parte, en cuanto a la velocidad remarcó dos puntos: “En las zonas de reservas, llámese Cataratas, llámese Moconá, si la señal de tránsito dice 30 kilómetros por hora es 30, no 60. Cuidemos la fauna, que es un tesoro incalculable que tenemos”.



“Segundo, el viaje es para disfrutarlo a 120 kilómetros por hora como máximo. No puedo pasarme los 120 en la ruta, eso es parte de que el viaje sea ameno”.



Asimismo, recordó la importancia del traslado adecuado de menores de edad en las sillas de retención correspondientes y recomendó que si se renuevan las cubiertas, se deben priorizar las ruedas traseras, “donde no se tiene el control direccional. La mayoría pone las cubiertas nuevas adelante y eso es un error también”.



Agregó: “Muchas veces necesitamos que los controladores en la ruta den consejos y no solamente me pregunten dónde voy. Primero es educar, prevenir y por último sancionar”.



En cuanto a las reglas de tránsito de la ruta y a las prácticas habituales, Tamis fue muy claro cuando explicó: “Si yo me voy en la ruta y el camión que va adelante me hace luz de lado izquierdo significa que no tengo que pasar y, ojo con el dato, que me haga luz de lado derecho no significa que pase, el camión puede estar haciendo seña de que se va a tirar a la banquina”.



Objetos obligatorios

El técnico en Seguridad Vial afirmó que es importante diferenciar los términos de recomendable y obligatorio con respecto a los objetos necesarios para circular.



Los únicos elementos considerados obligatorios para circular son el matafuego y la baliza, según el entrevistado. La bolsa mortuoria o sábana blanca y la barra de tiro no son objetos indispensables para transitar en el territorio argentino.

Seis víctimas del fin de semana

En las primeras horas del sábado, en la ruta provincial 6, Oscar Enrique Patiño (35) perdió la vida tras un despiste de la camioneta en la que viajaba, el hombre iba en la caja de la misma por lo que sufrió heridas de gravedad; por otro lado, Paulo Wishcineski (60) caminaba al costado de la ruta cuando fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga en la ruta provincial 17, en la localidad de Pozo Azul, el domingo por la tarde.



Ese mismo día, dos jóvenes, identificados como Mauricio Roberto Talavera (24) y Matías Alejandro Candia (20), viajaban en una motocicleta cuando colisionaron con un camión y perdieron la vida sobre la ruta a la altura de Garuhapé.



Julio Rodríguez de 33 años, en tanto, era un joven que despistó su motocicleta en Itacaruaré y perdió la vida en el hospital de Alem por las graves heridas sufridas. Finalmente, ayer falleció en Montecarlo Miguel Ángel Bardelli (38), un motociclista que impactó contra un auto la noche del domingo.