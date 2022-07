Ricky Martin: Las denuncias son “falsas y fabricadas”

martes 05 de julio de 2022 | 6:00hs.

La defensa del cantante puertorriqueño Ricky Martin calificó de “falsas y fabricadas” las denuncias por violencia doméstica contra el artista y aseguraron que, cuando se conozca la verdad, su imagen quedará “reivindicada”.



“Las acusaciones contra Ricky Martin que llevaron a una orden de protección son completamente falsas y fabricadas. Estamos muy seguros de que, cuando los hechos verdaderos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin estará completamente reivindicado”, expresaron los abogados a la revista People.



El sábado, un juez de Puerto Rico había emitido una orden de restricción para que el famoso intérprete no pudiera acercarse a una persona, cuya identidad se mantuvo en reserva, que lo había denunciado por violencia doméstica.



Algunas versiones afirman que se trataría de una persona con la cual Ricky Martin habría mantenido una relación de algunos meses y que, ahora, se sentía hostigada por el artista, al verlo deambular en varias ocasiones por la zona aledaña a su vivienda. Sin embargo, las fuerzas locales informaron que no pudieron dar con el artista para notificarlo sobre la decisión judicial.



Enrique Martín Morales, nombre del real del músico y compositor, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos. El presente de la estrella latina está signado por lo judicial ya que por estos días se conoció que enfrenta una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de tres millones de dólares por comisiones impagas de parte de Rebecca Drucker, una ex empleada suya, que además afirmó haberlo protegido de una denuncia de 2020 que “podría poner fin a su carrera”.