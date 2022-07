El Senado podría aprobar el jueves la ampliación de la Corte Suprema

martes 05 de julio de 2022 | 6:02hs.

El Congreso de la Nación se prepara para sesionar en sus dos cámaras durante esta semana con la posible aprobación en el Senado de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y en Diputados con un conjunto de proyectos que no generan conflicto con la oposición como la ley de promoción de la industria automotriz.



La sesión de la Cámara de Senadores se concretará este jueves, día en el que el oficialismo buscará la media sanción del proyecto que pretende elevar a 25 el número de jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



En tanto que la sesión de la Cámara de Diputados se realizará hoy y será para tratar un conjunto de proyectos que no genera rispideces al momento de los votos con la oposición. Se trata de una sesión especial pedida por el oficialismo.



Ambas sesiones pueden ser las primeras y últimas del mes de julio. Porque las siguientes tres semanas del mes son una especie de vacaciones de invierno para los diputados y senadores de la Nación. Si bien este parate no figura legalmente como ‘vacaciones’ todos los años ambas cámaras se toman un receso invernal en el que pasa poco y nada en materia legislativa.



El Senado agrandará la Corte

Durante la sesión del jueves de la semana pasada, el senador formoseño, José Mayans anunció que se decidió adelantar para este jueves una sesión que originalmente estaba prevista para la segunda semana de este mes.



La idea del oficialismo es lograr en esa sesión la aprobación de la ampliación del máximo organismo judicial argentino.



Aunque oficialmente aún no se conoce el temario de esa próxima sesión, se descuenta que este proyecto de ampliación de jueces del máximo tribunal será el plato principal del encuentro.



Para lograr ese cometido -que es rechazado por la oposición- el oficialismo del cuerpo que dirige Cristina Fernandez de Kirchner, cuenta con el acompañamiento de dos senadoras que si bien no pertenecen al bloque oficialista, suelen votar a favor de este espacio político. Se trata de la misionera Magdalena Solari y de la riojana Clara Vega.



Con el acompañamiento clave de esas dos senadoras el oficialismo podrá conseguir el jueves próximo los votos mínimos necesarios para aprobar el proyecto impulsado por un grupo de 16 gobernadores que buscan que cada provincia tenga un juez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



El proyecto está recién dictaminado por las comisiones, por las que pasaron un grupo de gobernadores peronistas, que fueron los principales impulsores de un documento que firmaron un total de 16 mandatarios provinciales que solicitaron formalmente la ampliación a 25 del número de jueces de la Corte que actualmente es de cuatro, luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco.



La idea del proyecto es mantener los actuales cuatro magistrados que integran el tribunal y elegir un juez más por cada provincia, más otro por la ciudad de Buenos Aires y otro por la Nación. Para eso la idea es que cada gobierno provincial proponga cuatro candidatos a jueces, de los cuales dos sean hombres y dos mujeres. Luego el ejecutivo nacional elegirá uno de esos candidatos.



Los gobernadores que impulsan esta medida argumentan que “nuestro país extenso y diverso requiere una nueva visión y concepción de la Justicia como organización que vincule, proteja y defienda los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con alcance federal. En este contexto, entendemos como necesario e imprescindible la representación de cada una de las jurisdicciones para construir una Corte con sentido y raigambre federal pero al mismo tiempo, más eficiente y transparente”.



Esa explicación quedó redactada en un documento titulado ‘Por una Corte Suprema de Justicia federal, con paridad de género, para garantizar la unidad nacional y la calidad institucional” que lleva las firmas de los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof, Catamarca, Raúl Jalil, Chaco, Jorge Capitanich, Chubut, Mariano Arcioni, Entre Ríos, Gustavo Bordet, Formosa, Gildo Insfrán, La Pampa, Sergio Ziliotto, La Rioja, Ricardo Quintela, Misiones, Oscar Ahuad, Salta, Gustavo Sáenz, San Juan, Sergio Uñac, San Luis, Alberto Rodríguez Saá, Santa Cruz, Alicia Kirchner, Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.



Todo indica que el proyecto logrará la media sanción el jueves próximo pero luego necesita también de la aprobación en la Cámara de Diputados y es ahí donde no cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley.

Se tratarán temas que no levantan chispas con la oposición

En la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo convocó a una sesión especial para hoy al mediodía con una lista de proyectos a tratar que no generan mayores enfrentamientos con los legisladores de la oposición como la ley de promoción a la industria automotriz y la de desarrollo y producción de la biotecnología moderna.



En el temario de proyectos a tratar se sacaron todas las iniciativas que generan conflicto con la oposición como la ley del Compre Argentino, la ley de alquileres y la del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) con los dólares fugados al extranjero.



Sólo se incluyeron proyectos que cuentan con el acompañamiento de los legisladores de Juntos por el Cambio.



Por eso en el listado también figura el proyecto que declara de interés público la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana y el que brinda el acceso de los pacientes terminales a las prestaciones integrales de cuidados paliativos que es posible que logre ser ley en la jornada de hoy porque ya cuenta con la media sanción del Senado.



En el temario a tratar también figura la creación del fideicomiso para el desarrollo austral que establece un nuevo acuerdo para promover inversiones en la provincia de Tierra del Fuego y el proyecto que crea el área marina protegida “Agujero Azul” en la plataforma continental.