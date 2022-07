Hogar contiene a adolescentes y a su vez necesita de ayuda

martes 05 de julio de 2022 | 6:04hs.

El Hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús este año volvió a alojar a chicos judicializados por diversas situaciones familiares. El drama no termina ahí, sino que es más complejo, dado que deja al descubierto situaciones de abuso.



Dos de los nuevos residentes son chicas, una de 13 años con una bebé y otra de 14 años, con casi siete meses de embarazo.



De los diez chicos que alberga el hogar convivencial, cuatro son de Garuhapé, tres de Eldorado y tres de Montecarlo. El hogar de niños de la Capital de la Orquídea es prácticamente el único en la zona; por esa razón los menores que tienen alguna situación de violencia familiar son derivados allí.



“Hace tres meses ingresó una chica que tuvo un bebé, que estuvo un tiempo internado porque era prematuro y ahora están los dos en el hogar, tiene 13 años. Tienen familia, pero están en causa judicial. También tenemos una chica de 14 años hace un mes, con un embarazo avanzado; tiene familia, sólo no saben dónde ubicarla. Después tenemos dos de un año y medio, de 3, de 4 y de 6 y requieren de mucha atención y ahí necesitamos tener dos personas por turno, pero económicamente nos es casi imposible”, explicó Roberto Machel, presidente de la comisión del hogar.



En el hogar faltan materiales, pinturas, colchones y otros elementos para poner en condiciones sectores del edificio, además de sueldos para el personal, y una psicóloga para trabajar con los chicos.



Se sostiene mediante el aporte solidario de algunos vecinos en sus boletas de servicio de energía eléctrica, el 3% de lo que se recauda en tasas municipales, cuota societaria y un monto per cápita que debiera venir por niño, pero hasta la fecha no recibieron aún. Así se cubren gastos de servicio, algo de honorarios de personal, traslado de los menores a los juzgados, entre otros gastos diarios.



“Ademas de la Municipalidad de Montecarlo, también recibimos una ayuda de la Municipalidad de Garuhapé, pero de Eldorado no hay respuestas ni ayuda. Para el sábado estamos organizando venta de pollos para recaudar fondos y vamos a hacer un bono también”, adelantó Machel.



Ademas, contó: “En la parte de abajo restauramos las habitaciones que se están ocupando y están un poco encimados, en la parte de arriba hay cinco habitaciones faltan colchones, pintura, puertas, cerraduras, cortinas, reparar baño, luces, no hay ventiladores, el agua caliente por ahora es con ducha eléctrica porque se rompió el calefón. Necesitamos fondos para cubrir sueldo de personal que nos hace falta para atender de la mejor manera”.

Vulneración de derechos

El Código Penal establece que una niña menor de 13 años no tiene edad para consentir una relación sexual por lo cual es abuso sexual. A la legislación vigente se suma la advertencia de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).



“Todo embarazo de niñas es un embarazo forzado por una violación. El psiquismo de niñas de 12 y 13 años no está preparado para consentir una relación sexual desde la posición de sujeto”. En Argentina el 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo.



En tanto, desde mucho antes está legislado que pueden interrumpir el embarazo cuando es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.