Al menos seis muertos por un tiroteo en un desfile en Chicago

martes 05 de julio de 2022 | 6:02hs.

Un tiroteo dejó al menos seis muertos y 24 heridos ayer durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en una ciudad al norte de Chicago, informaron autoridades.



El sospechoso, descripto por la policía como un hombre blanco de entre 18 y 20 años, escapó y es considerado “armado y peligroso”.



Las celebraciones del 4 de Julio se suspendieron tanto en Highland Park, donde tuvo lugar el ataque, como en varias localidades de la zona.



Un testigo identificado como Michael, entrevistado por el canal WGN, dijo haber visto a un único tirador armado con un rifle “agachado y avanzando de manera metódica, casi militar”.



Los tiros sembraron el pánico en las calles de este pueblo acomodado a orillas del lago Michigan, donde cientos de personas se habían concentrado en la mañana para las celebraciones del 4 de julio.



Brad Schneider, representante por Illinois en la Cámara baja del Congreso, se encontraba allí cuando sonaron los disparos.



“Mi equipo de campaña y yo acabábamos de reunirnos para el inicio del desfile cuando comenzó el tiroteo”, tuiteó Schneider tras ponerse a cubierto.



Christopher Covelli, portavoz de la Fuerza Especial contra Crímenes Graves del Condado Lake, dijo en una conferencia de prensa que el hombre armado aparentemente abrió fuego contra los asistentes al desfile desde un techo con un fusil que las autoridades ya recuperaron en el lugar. Covelli no sabía desde qué edificio se realizaron los disparos.



El vocero añadió que la policía cree que sólo hubo un tirador y advirtió que aún debe considerarse armado y peligroso.



La policía no reveló detalles concretos sobre muertos y heridos.



El desfile comenzó alrededor de las 10 de la mañana, pero se detuvo repentinamente 10 minutos después, cuando se escucharon disparos. Cientos de asistentes, algunos visiblemente ensangrentados, huyeron del desfile, dejando atrás sillas, coches de niños y cobijas.



Un reportero del Chicago Sun-Times vio mantas colocadas sobre tres cuerpos ensangrentados. Varios testigos dijeron al periódico que escucharon disparos.



“Que todo el mundo se disperse, por favor. No es seguro estar aquí”, pidió la policía a los presentes.



La policía de Highland Park indicó en un comunicado emitido por la mañana que cinco personas murieron y 19 fueron trasladadas a hospitales, pero esas cifras fueron actualizadas poco después en la conferencia de prensa.



Un video grabado por un periodista del Sun-Times tras los disparos muestra a una banda en una carro alegórico que sigue tocando mientras la gente pasa corriendo y gritando. Una fotografía publicada en las redes sociales parece mostrar charcos de sangre cerca de sillas volcadas en Highland Park.



Gina Troiani y su hijo estaban en fila con su clase de la guardería, listos para entrar en la ruta del desfile, cuando ella escuchó un fuerte sonido que creyó que eran fuegos artificiales, hasta que escuchó a la gente gritar sobre un tirador.



“Empezamos a correr en dirección contraria”, comentó a The Associated Press.



Las autoridades municipales señalaron en su sitio web que las festividades iban a incluir un desfile de bicicletas y mascotas para niños.