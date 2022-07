El escritor Orlando Chamorro presentó su tercer libro, ‘El clan del fuego’

martes 05 de julio de 2022 | 6:00hs.

El salón Tacuaras del complejo turístico La Aripuca, en Iguazú, fue escenario de un nuevo encuentro con la literatura. Allí, el escritor Orlando Javier Chamorro presentó su tercera obra literaria, El Clan del fuego.



Se trata de un libro que está compuesto por seis cuentos cortos y representan una simbiosis entre la realidad y la ficción. Fiel a su estilo, el nuevo ejemplar -como los demás libros escritos por su pluma- relatan situaciones que se desarrollan en lugares poco conocidos o transitados en la Tierra Colorada; y en el relato el autor describe cada espacio de forma romántica invitando al lector a imaginarse cada escena.



En el prólogo, Chamorro explica que en cada cuento relata la forma en que humanidad, flora y fauna conviven y, muchas veces, sobreviven en la exótica Tierra Colorada.



A través de sus relatos, esta nueva creación literaria pone sobre la mesa la complejidad de las relaciones que persisten en el tiempo, entre las diferentes especies.



De esta manera, valores como la amistad, la tolerancia y la lealtad serán puestos a prueba por los personajes que dan vida a esta narrativa, cada uno con sus particulares características.



Cada libro de Chamorro pone sobre la mesa temáticas que no suelen ser abordados. “Misiones no es todo color de rosa. Este libro relata situaciones comunes que duelen; los incendios forestales, las rutas manchadas de sangre, los delitos rurales y las cicatrices de la dictadura son solamente algunas de las problemáticas que aquejan hace años a los seres que habitan este suelo”, reflexionó en la presentación, en diálogo con El Territorio.



“Todas estas cuestiones se entrelazan en el presente libro constituido por fábulas y cuentos, plasmados con un lenguaje sencillo y propio de la región”, explicó también.



Durante la presentación, Chamorro resaltó además que cada uno de los cuentos busca reflejar una realidad latente en toda la provincia, como en sus demás libros que reflejan hechos como el trabajo infantil, el bullying, la realidad de las chacras, el alcoholismo, la contaminación ambiental y el triste final de muchos ancianos que luego de criar muchos hijos terminan solos o hasta alejados.



Además, destacó que su título tiene una especial dedicatoria: “Este libro se lo dedico a Doña Laureana, una mujer que supo contenernos desde chicos y nos acogía en su casa cuando nos abría las puertas para compartir con sus hijos. Una mujer simple y sencilla que no dudaba en compartir lo poco que tenía con su entorno. Hoy ella ya no está, pero sí están sus hijos y es la forma que encuentro para homenajearla y recordarla por haber marcado una etapa de mi vida”.



Luego de un breve resumen de cada cuento, el escritor hizo hincapié en que la pieza central de la obra es El Clan del fuego, cuento que le da título a la pieza literaria. Sobre el texto, explicó que trata de un grupo de animales que deben buscar un nuevo lugar para vivir tras un incendio forestal. Recalcó que el cuento fue escrito antes de los grandes focos de incendio que golpearon la selva misionera el verano pasado y que la historia describe, de una manera fantasiosa, el preocupante peligro que generan los incendios.



Tras la presentación, Chamorro adelantó que ya está trabajando en su siguiente libro, una novela que tendrá como escenario principal la triple frontera.