Las determinaciones de urgencia crecen 15% por año en el Madariaga

martes 05 de julio de 2022 | 6:04hs.

El Laboratorio de Agudos del Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga se encarga de realizar las determinaciones bioquímicas para las unidades de emergencias y pacientes críticos que están internados. Según datos del propio servicio, por el incremento que se da en relación a las derivaciones de urgencia, desde el 2018 se registra una demanda creciente del 15% interanual en esta prestación.



El Territorio dialogó con Elba Cristina Malarczuk, bioquímica y jefa del laboratorio mencionado, quien señaló: “Si bien la demanda es bastante fluctuante, nuestro promedio está entre 340 y 350 determinaciones por día. Pero hay días en que se llega mucha urgencia y la demanda puede subir hasta 380 prestaciones diarias”.



En cuanto a la importancia del servicio, dijo: “En el área de la urgencia bioquímica realizamos todas las pruebas de laboratorio, podemos confirmar una sospecha diagnóstica y hacer el seguimiento de un paciente, en una situación crítica, la información que aportamos es sumamente valiosa para el equipo médico sobre todo para indicar las terapéuticas correspondientes”.



En este sentido la bioquímica especificó que en el servicio se atienden a todos los pacientes que están en la unidad de terapia intensiva, de emergencia, cardiología, la unidad de quemados y de aislados, eso es, todos los servicios críticos. No se dan respuestas a los estudios programados, para lo que existe el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi).



En cuanto a las determinaciones que se hacen, enumeró la hematología, hemostasia, química clínica, medio interno, líquidos biológicos y orina. Dentro de cada área hay un listado de determinaciones como glucosa, urea y creatinina, entre otras.



Durante la pandemia la prioridad de todo el sistema de salud estuvo dedicada exclusivamente a la patología del Covid-19. Por esto “las estadísticas disminuyeron, pero no se sintió tanto porque hubo que atender a la gente que era derivada por coronavirus a la que también se le debían realizar análisis clínicos”.



Y agregó: “Durante el 2020 la cantidad de determinaciones bajó a un promedio que se mantuvo de 215 a 291 por día, en este momento de aislamiento absoluto los análisis que se hacen comúnmente bajaron porque la cantidad de extracciones de ese tipo disminuyó, pero la demanda de Covid-19 era alta”.



Mientras, el año pasado las determinaciones se estabilizaron a raíz de que la vacunación bajó, notablemente, la curva de contagios y la situación epidemiológica se estabilizó. En ese año el promedio mensual estuvo en los 360 análisis diarios.



Para dar respuesta a la gran cantidad de demanda el laboratorio cuenta con un sistema informatizado y automático, en este sentido las muestras son transportadas por el personal del servicio porque amerita la urgencia.



“El pedido lo realiza el médico a través de la Red de Información en Salud de Misiones (Rismi), todos nuestros equipos están conectados por el sistema informático para laboratorios (LIS) con lo cual el médico recibe los resultados en la historia clínica del paciente”, explicó la jefa del servicio.



El sistema informático para laboratorios consta de una serie de programas que procesan, almacenan y gestionan los datos de todas las etapas de los procesos médicos y ensayos bioquímicos.



Los médicos y los técnicos de laboratorio utilizan los sistemas de información de laboratorio para supervisar variedades de pacientes internos y ensayos para pacientes ambulatorios.



“En el caso de medio interno, que es la más urgente en cuanto a estudios de estado de ácido base y gasometría, a los 5 minutos en promedio tenés el resultado en el sistema. A las demás necesitás un poco más de tiempo porque hay que centrifugar la muestra, dependiendo de la cantidad de pedidos que ingresan”, describió.



Además, contó que el servicio está dividido por turnos que se rotan por mes, el plantel es de once bioquímicos, este personal realizó el curso de superior en urgencias bioquímicas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), también hay diez administrativos.



Entre todos hoy asisten a 9.900 pacientes y analizan 29.700 muestras por mes.



Este laboratorio es único en la provincia, puesto que no hay otros institutos privados y públicos que cuenten con un laboratorio de urgencias médicas. En su mayoría este servicio está unificado con el de estudios programados.

En cifras

290 fueron las determinaciones diarias realizadas durante el 2020, en el aislamiento social preventivo y obligatorio.

9.900 es la cantidad de pacientes a los que se dio diagnóstico en el último semestre.