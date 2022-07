Posadas-Iguazú: implementan un servicio de combis para trasladar a turistas de aeropuerto a aeropuerto

lunes 04 de julio de 2022 | 12:00hs.

Ya sin actividad por los trabajos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Posadas, este lunes se puso en marcha un nuevo servicio de traslado para las personas que deben movilizarse desde la capital provincial hasta el aeropuerto de Iguazú. Se trata de combis y autos de una empresa privada que reemplazan a los ómnibus de línea que se habían implementado en un principio. De las tres empresas que realizaban ese servicio, hoy solamente Crucero del Norte aún trabaja de aeropuerto a aeropuerto.

En ese sentido, el Ministro de Turismo José María Arrúa dio a conocer que desde este lunes comenzó a regir esta nueva alternativa, atendiendo las necesidades de los pasajeros y también de las empresas de colectivos los cuales dieron a conocer que los viajes de aeropuerto a aeropuerto no eran rentables.

“La idea de los ómnibus con una frecuencia regular de manera directa de aeropuerto a aeropuerto funcionó un tiempo y luego hubo quejas desde las dos partes. Desde las empresas argumentaron que no llenaban los colectivos, con lo cual el servicio no era rentable y desde los pasajeros que llegaban tarde a sus viajes porque el traslado no era directo, ya que los colectivos ingresaban a algunas ciudades donde habían pasajeros esperando”, manifestó el Ministro de Turismo.

Y añadió “hemos implementado este servicio con una empresa que tiene permiso de trabajar en el aeropuerto. Es una alternativa de transporte más directo con combis o automóviles particulares de esta empresa. La idea es ver cómo funciona esta experiencia que creemos que va a ser mucho mejor y que también le va a dar más seguridad al pasajero a la hora de llegar al aeropuerto”.

“Al ser un servicio privado, esto tiene por supuesto un costo que también es más elevado; cuatro mil pesos más IVA es lo que pagará un usuario. Es un poco más caro pero nos da la posibilidad a nosotros de tener un servicio de garantizado y directo”, cerró Arrúa.