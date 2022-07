Retoman idea de crear corredor turístico sobre el Tancredo Neves

lunes 04 de julio de 2022 | 3:00hs.

Desde hace tiempo, las extensas filas sobre el puente internacional Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, se volvieron un reclamo reiterativo. Situación que se intensificó más aún tras la reapertura de las fronteras terrestres, pero que antes de la pandemia del coronavirus ya se sentía.

La falta de personal de Migraciones y de adecuación de las instalaciones en el ingreso y egreso al país por el viaducto generan un cuello de botella en la zona.

Por ello, desde la Cámara de Comercio Iguazú retomaron la gestión de un proyecto de creación de corredor turístico que podría solucionar el problema de ingreso y egreso entre esa parte de la Argentina con Brasil.

Hace ya varios años, diferentes instituciones solicitaron el gobierno nacional la posibilidad de realizar obras de ampliación del predio a fin de aumentar la cantidad de casillas y así agilizar el ingreso y egreso.

Este pedido fue concedido, se crearon más casillas, pero la ubicación de éstas no fue la adecuada, además de que se carece de personal para avanzar con los controles pertinentes en la frontera.

Por ello es que cada vez cobra más fuerza el proyecto de creación del corredor turístico.

Ante la inquietud sobre todo de los comerciantes, desde la Cámara de Comercio Iguazú trabajan en las gestiones.

En este sentido, el presidente de la entidad Joaquín Barreto presentó la inquietud en una reunión de la Confederación Argentina de la Medina Empresa (Came) y tras su exposición trabajan en el proyecto que presentarán para que desde la Came se gestione ante el gobierno nacional.

Los detalles

“El miércoles estuvimos en la reunión de Came en Córdoba. Estuvimos presentando la inquietud en la reunión de la comisión de Frontera y Legalidad. Ahora estamos realizando un trabajo que presentaremos en la próxima reunión. El objetivo es lograr que cada una de las personas que quieran ingresar a Iguazú no deban hacer el tramite migratorio, solamente aquellas que ingresan al país y no permanezcan en la ciudad”, comentó Barreto en diálogo con El Territorio.

Actualmente, tanto Foz de Iguazu como Ciudad del Este (Paraguay) trabajan con un corredor turístico, es decir, solamente realizan los tramites migratorios las personas que deben salir de los limites de la ciudad fronteriza que visitan.

“Sabemos que lograr este corredor turístico no es fácil, será un camino difícil. Hay muchas instituciones que se sumaron al pedido y a través de la Came y de la comisión de frontera y legalidad estamos tratando de llegar a Nación con el pedido”, señaló el titular de la cámara de comercio de la ciudad de las Cataratas.

Varios años atrás se habló de un proyecto de trasladar el control migratorio al sector de lago Urugua-í para el control de extranjeros que ingresan a la Argentina.