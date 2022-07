Silvina Batakis será la nueva ministra de Economía en lugar de Martín Guzmán

lunes 04 de julio de 2022 | 6:06hs.

La secretaria de Provincias del Ministerio de Interior y ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, en tiempos donde Daniel Scioli era gobernador, Silvina Batakis, reemplazará a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía.



Después de los múltiples rumores sobre más cambios en el Gabinete, desde el gobierno anunciaron que no habrá cambios en la estructura de ministerios. Las negociaciones finales giraron exclusivamente en torno a la persona que ocuparía el Palacio de Hacienda.



La actual funcionaria fue designada luego de un acuerdo al que arribaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner tras hablar por teléfono. Batakis estaba en la danza de nombres que giró durante todo el día por el gobierno.



De Río Grande, Batakis estudió economía en La Plata, vivió un tiempo en Chaco y, finalmente, recaló en la ciudad de Buenos Aires. Llegó al Ministerio del Interior de la mano de Cristina Kirchner.



En el último tiempo la flamante ministra se encargó de llevar adelante las negociaciones con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la quita de la coparticipación que le realizó el gobierno nacional. De perfil bajo y abocada a la gestión, se hará cargo a partir de hoy de un ministerio en llamas.



Su llegada al kirchnerismo

Batakis se abrazó al kirchnerismo y dio un salto en su carrera política gracias a la decisión de Scioli de sumarla al gabinete. Dentro del peronismo siempre fue una dirigente respetada por su trabajo y su mirada sobre la economía. De buena relación con los gobernadores.



Las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner dilataron la decisión final y el anuncio oficial, que se terminó haciendo minutos antes de las 22, y luego de una extensa jornada de negociaciones.



A las 20.13, el presidente se encerró en su despacho y llamó a Cristina Kirchner para discutir el cambio de Gabinete. Después de pasar toda la tarde junto a su círculo de confianza, decidió negociar una tregua con su compañera de fórmula.



Durante toda la tarde Cristina Kirchner esperó un llamado de Alberto que destrabe la negociación por la nueva conformación del Gabinete. Sin embargo, por información que obtuvo a través de interlocutores, advirtió que él no quería llamarla. No quería hablarle.



Desde el entorno de la vicepresidente aseguraron que ella siempre estuvo dispuesta a hablar, pero que Fernández no tenía intenciones de llamarla. Esa determinación se quebró minutos después de las 20, cuando el presidente decidió entablar la comunicación telefónica.



En el peronismo esperaban que la conversación telefónica pueda derivar en un principio de acuerdo y en una serie de anuncios que marquen el rumbo del gobierno.



Después de cuatro meses de silencio, Fernández entendió que el futuro de su gobierno estaba atado a un pacto con la vicepresidente. El resultado fue positivo. Hubo acuerdo.



Entrada la noche el nombre que aparecía con más posibilidades era el de Marco Lavagna. En el final del día llegó la confirmación oficial. En el entorno del presidente aseguraron que fue una propuesta de Fernández validada por Cristina Kirchner. Fue el final de cuatro meses de silencio insostenible. Se pusieron de acuerdo para decidir el reemplazo de Guzmán en el ministerio más problemático que tiene el gobierno nacional.

El llamado clave de Estela de Carlotto

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que habló ayer a la tarde, en medio de la parálisis de las negociaciones dentro del oficialismo, con el presidente Alberto Fernández y le pidió que llamara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para destrabar la situación y poner fin a la crisis de gobierno. “No me puedo quedar callada cuando se está jugando el futuro, la salud del país”, se justificó Carlotto y contó que el mandatario primero le dijo que había intentado comunicarse con Cristina pero no lo consiguió. “Insistí. ¿Vos sabés todo lo que hemos hecho nosotras durante 46 años para tener noticias? Insistí”, presionó la dirigente. “Le hablé como una amiga, siempre desde el entendimiento, perdón, nunca la venganza...”, agregó en diálogo con C5N, luego que el portal Data Clave informara sobre la conversación telefónica.

Alberto no piensa en una gran reconfiguración del gabinete

Luego de una jornada en la que se consolidó la versión de que el socio de la coalición oficialista y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ingresaría al gobierno, el presidente Alberto Fernández nombró a Silvina Batakis como ministra de Economía y le comunicó a su círculo íntimo que “no hay más cambios” en el gabinete nacional, informaron fuentes cercanas al Ejecutivo.



El nombre de Massa fue el que sonó más fuerte durante toda la jornada, en medio de las negociaciones frenéticas en la Quinta de Olivos, que desató la renuncia de Guzmán. Estuvo reunido a la mañana con el presidente y algunos de sus colaboradores, luego se fue a Tigre, su bastión bonaerense, para hablar con su entorno más cercano, y luego volvió a la residencia para continuar las discusiones.



Fuentes cercanas contaron que Massa discutió una reconfiguración amplia del gabinete que lo hubiese llevado al cargo de jefe de gabinete e incluido varios cambios en carteras claves como Interior y Justicia, además de Economía. Sin embargo, el jefe de Diputados había presentado varias condiciones, entre ellas que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apoyara los cambios.



El mandatario recibió desde temprano a su equipo de mayor confianza para evaluar los pasos a seguir, en una reunión que comenzó con algunos funcionarios presentes en la quinta de Olivos y la participación de otros vía telefónica.



Si bien estaba previsto que Massa llegara a la quinta de Olivos “en horas del mediodía” para dialogar personalmente con el jefe de Estado, la reunión se adelantó para antes de las 11. Pasadas las 12.30 se sumó a la reunión el canciller Santiago Cafiero, ex jefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos del mandatario. También se hicieron presentes en la Residencia de Olivos el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Ex ministra de Scioli y actual funcionaria de Wado de Pedro

Silvina Batakis será la reemplazante de Martín Guzmán y asumirá como ministra de Economía en las próximas horas, tras el acuerdo que alcanzaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Funcionaria de Eduardo de Pedro en el Ministerio del Interior, tiene experiencia como ministra económica en el gabinete de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires.



Más de un día después de la salida de Guzmán, Batakis fue el nombre de consenso que surgió en la cúpula del Frente de Todos para ocupar el Palacio de Hacienda. Hasta ahora, Batakis se desempeñaba como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, un puesto con una fuerte impronta política y de relación con los gobernadores.



Batakis llegará a un Palacio de Hacienda que deberá afrontar una cantidad de desafíos urgentes y buscará evitar un impacto financiero por el recambio de gabinete. Además, deberá definir el rumbo económico con el que continuará el gobierno de Alberto Fernández y si seguirá trabajando bajo las metas acordadas con el FMI.



Nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, y fanática de Boca, Batakis es licenciada en Economía por la Universidad de La Plata y con un master en Finanzas Públicas y otro en Economía Ambiental en la Universidad de Nueva York.



Ya con Scioli como gobernador bonaerense, Batakis fue jefa de gabinete de asesores del entonces ministro de Economía provincial Alejandro Arlía. Luego fue designada como subsecretaria de Hacienda, antes de que le toque en 2011 ser nombrada como ministra de Economía, cargo que desempeñó durante todo el segundo mandato sciolista en la provincia.