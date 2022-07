Prisión condicional para joven madre detenida al intentar transportar droga

lunes 04 de julio de 2022 | 6:05hs.

Una joven misionera fue condenada a dos años de prisión condicional por ser partícipe secundaria del delito de traslado de estupefacientes, infracción a la ley 23.737. En ese contexto, también deberá pagar una multa de 157.500 pesos.



El hecho fue registrado el 27 de marzo de 2021 en Montecarlo cuando, a partir de una llamada anónima a la Prefectura de Montecarlo, hallaron 8,050 kilogramos de marihuana en una caja de cartón que E. G. (20), junto a su primo, planeaba enviar como encomienda desde la terminal de ómnibus de esa ciudad hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La joven es oriunda de El Alcázar, en el momento del hallazgo tenía 19 años y recientemente había dado a luz.



Además, según consta en un documento al cual El Territorio tuvo acceso, no tenía un trabajo ni medios para subsistir y se valía de la ayuda de sus progenitores para sobrevivir.



Es por esto que en el reciente fallo unipersonal del juez de Cámara Subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Fermín Ceroleni, se aplicó la perspectiva de género al entender que lo que motivó la conducta delictiva de E. G. (20) fue su situación socioeconómica precaria y de extrema necesidad.



Este punto estuvo relacionado a los atenuantes planteados por la fiscal federal Vivian Barbosa, quien, además, discrepó con la carátula con la que el caso fue elevado a juicio en relación al grado de participación atribuido a la joven.



La funcionaria fundamentó: “Sabido es que los delitos de narcotráfico son cometidos por personas en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y la mayoría de las mujeres que participan en actividades de tráfico o comercialización se encuentran en una situación de precariedad económica y de extrema necesidad de recursos materiales”.



Agregó que si bien la situación de pobreza alcanza a casi todas las personas que llevan adelante esas tareas del nivel más bajo de la pirámide organizacional del tráfico de drogas, en las mujeres se suman aspectos que profundizan la desigualdad.



A las tareas de cuidado de hijos, hijas y otros familiares que recaen en ellas y que las posiciona en lugares de desventaja se suma la dificultad de acceder al mercado laboral que golpea a las clases sociales más empobrecidas.



En cuanto a la condena, se resolvió mediante un juicio abreviado en común acuerdo un con la fiscal federal Vivian Barbosa y la imputada a través de su abogado defensor particular, el abogado Raúl Oscar Owerczuk.



Según un artículo del sitio Infobae, en Argentina, la infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres.



El 41% de la población carcelaria femenina se encuentra en esa situación por delitos tipificados en la ley 23.737. En la población de hombres, la infracción a la ley de drogas ocupa el quinto lugar entre los delitos de mayor presencia.



Partícipe secundario

En la tarde del sábado 27 de marzo de 2021, la Sección Guardia y Patrullaje recibió una llamada anónima de una persona que advirtió que un hombre y una mujer trasladaban un bulto sospechoso.



Los uniformados de la Prefectura de Montecarlo se dirigieron al lugar donde hallaron a E. G. sentada sobre una caja de cartón pronta a ser despachada como encomienda.



Al realizar la requisa del paquete hallaron cinco bidones transparentes de plástico, cuatro de 3 litros y uno de 20 litros, todos con tapa y envueltos con cinta de embalar, con marihuana que pesó 8,050 kilogramos.



La mujer manifestó que el paquete pertenecía a su primo, R. V., quien se había ido a sacar una fotocopia de su DNI para realizar el despacho. Hasta la fecha del fallo, esta persona no fue hallada.



En relación a esto último y a la llamada telefónica que individualizó al hombre en primera instancia, la fiscal a cargo entendió que quien tenía dominio sobre el hecho era R. V. a pesar de que la mujer sabía que prestaría su nombre para el envío.



Es decir que no fue ella quien adquirió la droga, ya que no poseía recursos para ello, tampoco la trasladó por sus propios medios hasta la terminal, no fue quien formalizó y pagó el envío y tampoco hallaron pruebas de que haya acordado el destino del estupefaciente.



Es por esto que solicitó que se modifique la carátula y que la ubiquen como un aporte secundario al transporte del estupefaciente, no en calidad de autora, ya que nada de lo que ella hiciera podía modificar el desarrollo el hecho. De forma preliminar, la joven fue detenida y los elementos secuestrados quedando a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.

Antecedente de un fallo de la Justicia jujeña

A comienzos de diciembre de 2018, una mujer boliviana de 33 años fue sobreseída por la Justicia jujeña luego de estar involucrada en un hecho de transporte de cocaína.



El caso tomó relevancia en tanto que la mujer trasladó 40 paquetes de cocaína, de un poco más de un kilo en total, desde Bolivia hacia Argentina para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años que tenía cáncer en los huesos.



Luego de pasar un año presa y de dar a luz en prisión, pudo salir en libertad y acompañar a su hijo en sus últimos días de vida.



La decisión del juez federal de Jujuy, Ernesto Hansen, se expidió al entender que lo que motivó su conducta delictiva fue su situación socioeconómica precaria y de extrema necesidad.



Según el documento expedido por el Ministerio Público Fiscal que condenó a la misionera E. G (20) el 28 de junio, el fallo tuvo en cuenta el antecedente de la perspectiva de género incorporada en el caso llevado a cabo por el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy.