Guaraní goleó en casa y quedó a un paso de los cuartos

lunes 04 de julio de 2022 | 6:01hs.

Guaraní continúa con su andar perfecto en el torneo Provincial y ayer dio un paso más hacia la clasificación a cuartos de final con un contundente 7-1 frente a Ex Alumnos 185 de Oberá.



La Franja puso lo mejor en cancha y le sacó 5 puntos de Independiente en la zona 2, por lo que quedó a un paso de la clasificación.



El Rojo de Apóstoles venció 2-1 a Regional en San José y se ilusiona con ser uno de los mejores segundos para pasar de fase.



En la zona 1, Huracán y Sporting empataron 2-2, resultado que festejó Mitre, que el sábado derrotó 3-2 a Brown y que en la próxima fecha podrá abrochar el pasaje a cuartos.



En la zona 3, Atlético Oberá dejó escapar la chance de clasificar. El Decano igualó sin goles ante River (SR), mientras que su escolta Social El Soberbio perdió 3-0 ante Libertad.



Si los obereños ganaban se hubiesen asegurado el primer puesto del grupo y el pasaje a cuartos.



Belgrano y Mandiyú no jugaron su encuentro correspondiente a la zona 4, porque durante la madrugada fallecieron en un accidente dos jugadores del club de Garuhapé.



En el restante encuentro del grupo, Timbó y Nacional (P) igualaron 1-1 en Jardín América y ambos continúan como líderes.



En el duelo de equipos de Iguazú en la zona 5, Villa Nueva y Central Iguazú no se sacaron ventajas y terminaron 0-0.



Además, Unión Cultural derrotó como visitante 2-1 a Vicov y se subió a la cima del grupo.