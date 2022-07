Varios muertos y heridos tras un tiroteo en shopping de Dinamarca

lunes 04 de julio de 2022 | 6:02hs.

Una ráfaga de disparos en un gran centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, dejaron ayer a “varias”personas muertas y otras heridas, según, informaron desde la Policía danesa.



Minutos después del primer reporte, ya había un detenido por los disparos y, por el momento no hay indicios de que haya otros agresores, agregó la Fuerza de Seguridad.



El operativo policial que fue desplegado en la proximidad del local comercial de Field’s, en el barrio de Amager, ubicado entre el centro y el aeropuerto de la capital, indicó el cuerpo armado de Copenhague en Twitter.



“Estamos en el lugar, se han producido disparos y varias personas han sido alcanzadas”, detallaron. También hay presencia de bomberos”.



En los primeros videos tomados en el shopping donde se produjo el incidente se observa cómo las personas que se encontraban de compras comienzan a correr desesperadas por el lugar sin parar de gritar, mientras otras yacen caídas en el piso, entre el tumulto.



Tras lo ocurrido, desde el cuerpo armado local evitaron dar mayores precisiones en cuanto a quien fue aprehendido y pidieron que aquellos que estaban en el shopping intenten comunicarse con sus familias.



“Una persona ha sido arrestada en relación con el tiroteo en Field’s. Actualmente no tenemos la oportunidad de decir más sobre la identidad de la persona. Estamos masivamente presentes en Fields y estamos trabajando para formar una visión general”, indicaron.



Un testigo en el lugar, Laurits Hermansen, contó en la emisora danesa DR que estaba en una tienda de ropa con su familia cuando oyó “tres o cuatro explosiones muy fuertes” y acotó: “Parecía que los disparos se hacían justo al lado de la tienda”.



El principal hospital de la capital, el Rigshospitalet, había recibido a un “pequeño grupo de pacientes”, dijo un portavoz a la agencia de noticias Reuters y añadió que había solicitado personal adicional, incluidos cirujanos y enfermeras.



“Hay informes terribles sobre el tiroteo en Field’s. Todavía no sabemos con certeza cuántos resultaron heridos o muertos, pero es muy grave. Se ha activado el plan de crisis. Estamos en estrecho contacto con la policía”, escribió en la red social Twitter la alcaldesa de Copenhague, Sophie H. Andersen.



La prensa local publicó imágenes que mostraban a agentes de policía fuertemente armados en el lugar, y a personas que escapaban a las corridas del shopping Fields.



A unos 650 metros del centro comercial Fields se encuentra además el pabellón Royal Arena, donde estaba previsto que el cantante británico Harry Styles celebrara un concierto para el que se han vendido todas las entradas.

Antecedente cercano en Noruega

El tiroteo en Copenague se produce poco más de una semana después de que un hombre armado abriera fuego cerca de un bar gay en Oslo, en la vecina Noruega, matando a dos personas e hiriendo a otras 21.



Dicho hecho se produjo a pocos metros de London Pub, un popular bar gay ubicado en pleno centro de la capital de Noruega.



Los disparos se registraron a primera hora de la madrugada del pasado sábado 25 de junio, según precisó la Policía, que actuó con rapidez y, cinco minutos después de recibir la alerta, detuvo al único sospechoso y le incautó dos armas. El atacante, cuya identidad aún no fue revelada, es un noruego de origen iraní, al que se le presentaron cargos por homicidio, intento de homicidio y acto terrorista. Era conocido por los servicios de inteligencia interior.