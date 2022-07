Bolsonaro y Lula, en la recta final de sus campañas

lunes 04 de julio de 2022 | 6:02hs.

A tres meses de las elecciones presidenciales de Brasil, los dos favoritos, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, realizaron actos de campaña en Salvador de Bahía. Con fuertes dispositivos de seguridad, Lula y Bolsonaro protagonizaron las multitudinarias actividades en dos lugares separados por un puñado de kilómetros.



El mandatario ultraderechista se reunió con sus simpatizantes en el faro de la playa de Barra, punto de partida de una procesión de decenas de motos de unos dos kilómetros a lo largo de la costa, en el sur de la ciudad. Durante la elección de octubre, “lo que está en juego es nuestro bienestar y nuestra libertad”, lanzó Bolsonaro desde una plataforma, antes de subirse también él a una moto.



“Venceremos juntos y pintaremos de verde y amarillo las calles de nuestra querida ciudad de Salvador”, agregó el ex capitán del Ejército, aclamado por cientos de personas vestidas en su mayoría con camisetas amarillas de la selección brasileña.



Al mismo tiempo, Lula estaba en Largo da Lapinha, 10 kilómetros más al norte, donde se realizaba una procesión, a pie, para celebrar el aniversario de la independencia del estado de Bahía.



El ex presidente de izquierda (2003-2010) participó en la marcha en medio de una nutrida multitud.



Según la última encuesta de Datafolha, publicada la semana pasada, Lula cuenta con el 47% de las intenciones de voto, frente al 28% de Bolsonaro.