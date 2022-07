Rusia tomó la ciudad de Lisichansk y Ucrania asume derrota en el Donbás

lunes 04 de julio de 2022 | 6:02hs.

Rusia dio ayer por tomada la ciudad ucraniana de Lisichansk y toda la región oriental de Lugansk, tras lo cual Kiev admitió la derrota en el último bastión que aún controlaba en esta provincia, pero no quiso conceder aún la victoria a las fuerzas rusas en el conjunto de esta zona del Donbás.



Tras 130 días de guerra, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, “de la liberación de la República Popular de Lugansk”, reconocida como independiente por el Kremlin tres días antes de lanzar su campaña militar en Ucrania, el pasado 24 de febrero.



El titular de Defensa dijo a Putin que, “como resultado de operaciones militares exitosas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, junto con unidades de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, han establecido el control total sobre la ciudad de Lisichansk y un número de localidades cercanas”.



“El área total de los territorios liberados en las últimas 24 horas ascendió a 182 kilómetros cuadrados”, aseguró el Ministerio de Defensa ruso en el comunicado, recogido por la agencia Interfax.



Ante esto, el ejército ucraniano confirmó su retirada de Lisichansk, una ciudad clave en el este de Ucrania cuya conquista había sido anunciada poco antes por Moscú, que afirma controlar toda la provincia de Lugansk.



“Para preservar las vidas de los defensores ucranianos, se tomó la decisión de retirarse” de la ciudad, indicó el Estado Mayor de las fuerzas armadas ucranianas en un comunicado.



Dadas “las condiciones de superioridad múltiple de las tropas rusas en artillería, fuerzas aéreas, lanzadores de misiles, municiones y personal, continuar la defensa de la ciudad hubiera tenido consecuencias fatales”, añade el documento.



El Estado Mayor General aseguró que, en todo caso “la lucha continúa” contra Rusia, y aprovechó el revés sufrido para pedir a Occidente más armas.



“Desafortunadamente, la voluntad de acero y el patriotismo no son suficientes para el éxito: se necesitan recursos materiales y técnicos”, recalcó.



Poco antes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había afirmado aún que no se podía decir de manera definitiva que Lisichansk había caído, porque aún se registraban “combates en las afueras”.



Eso sí, no quiso hablar de la pérdida de toda la región de Lugansk. “Hay que entender que la situación puede cambiar cada día”, insistió.



Zelenski recalcó que la tarea de Ucrania es obtener “ventaja de fuego” sobre las tropas rusas.



“Acelerar el suministro de armas nos permitirá obtener esta ventaja”, insistió.



Subrayó que es en el este de Ucrania donde la situación es “más difícil y peligrosa”, pero añadió que “hay cierto avance de las fuerzas ucranianas en otras direcciones”.



Bombardeo y muertes

Trabajadores de búsqueda sacan un cadáver de debajo de los escombros. Foto: AP

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas en uno de los bombardeos más potentes por parte de las tropas rusas registrados últimamente en Sloviansk, informó la administración regional de Donetsk.



“Ya hay seis muertos y quince heridos en Sloviansk. Ha habido un fuerte bombardeo de la ciudad. No es seguro que la gente se quede aquí y estamos intentando explicarlo por todos los medios. Hay posibilidad de evacuación”, dijo Tatiana Ihnachenko, portavoz de la administración regional, en declaraciones a la televisión ucraniana que recoge la agencia Ukrinform.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Vadim Liakh, precisó que varios barrios de la ciudad, que tenía unos 100.000 habitantes antes de la guerra, habían sido alcanzados.



Además, tres personas murieron y cuatro resultaron heridas tras una serie de “fuertes explosiones” en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, afirmó ayer el gobernador de esa región, que ya ha sido blanco de bombardeos.



Las explosiones, registradas en la madrugada de ayer, dañaron 11 edificios residenciales y 39 casas, afirmó el gobernador Viacheslav Gladkov en la red Telegram.



“Las causas del incidente están siendo investigadas, las defensas antiaéreas fueron activadas”, agregó, sin dar mayores precisiones ni acusar explícitamente a Ucrania de haber realizado algún ataque.



Gladkov dijo que acudió rápidamente a las cinco calles afectadas por las explosiones en el norte de la ciudad, no lejos del centro.

La guerra se cobró la vida de 344 niños

La Fiscalía de Menores ucraniana denunció ayer que al menos 344 niños han muerto y 642 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la invasión a finales de febrero.



La mayor parte de las víctimas infantiles, contando fallecidos y heridos, se han registrado en la región de Donetsk (342), la región de Járkov (185), Kiev (116), Chernígov (68), Lugansk (61), Mikoláiv (53), Jersón (52) y Zaporiyia (31).



Además, las autoridades ucranianas estiman que 800.000 viviendas fueron dañadas o destruidas. “Se trata de personal militar y sus familias, familias numerosas, personas con discapacidad. Creemos que deberían ser los primeros en recibir una compensación o una vivienda, porque son los que más lo necesitan”, afirmaron.

“Reconstruir Ucrania es el mayor proyecto económico”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó ayer que la reconstrucción de Ucrania, “en el sentido amplio de la palabra”, será “el mayor proyecto económico en Europa” y sentará nuevas bases para una Ucrania “segura” y “moderna”.



En su discurso nocturno, que recoge la agencia Unian, Zelenski se refirió a la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania que comienza hoy en Lugano (Suiza), un “gran evento internacional” dedicado a la reconstrucción del país “en el sentido amplio de la palabra”, dijo.



“No debemos limitarnos a reconstruir todo lo que destruyeron los ocupantes, sino crear una nueva base para nuestra vida, para una Ucrania segura, moderna, cómoda y sin barreras. Para ello necesitamos inversiones colosales: miles de millones, nuevas tecnologías, buenas prácticas, nuevas instituciones y, por supuesto, reformas”, subrayó.



En Lugano, Ucrania presentará hoy “un enfoque nacional de cómo implementar todo esto”, señaló.



“De hecho, se trata del mayor proyecto económico de nuestro tiempo en Europa y de una oportunidad excepcional para mostrarnos a todos los estados, a todas las empresas que invitaremos a trabajar en Ucrania”, afirmó.



Añadió que el territorio de diez regiones se ha visto afectado por los combates desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.



“Durante este tiempo hemos conseguido liberar 1.027 ciudades y pueblos, otros 2.610 se encuentran todavía bajo la ocupación rusa. Y la mayoría de ellos necesitan ser reconstruidos, centenares de ellos han sido destruidos por completo por el ejército ruso, realmente necesitan ser construidos de nuevo”, indicó.