Misiones en el 1° encuentro de preservación en Uruguay

lunes 04 de julio de 2022 | 6:04hs.

La semana pasada guardaparques del Ministerio de Ecología de Misiones expusieron en Uruguay el trabajo que se realiza en el sistema de áreas protegidas de la provincia y el accionar conjunto con sus pares del sur del Brasil.



Fue durante el primer Encuentro de Áreas Naturales Protegidas en el río Uruguay, que se realizó en las afueras de la ciudad de Fray Bentos.



Durante el encuentro, el grupo detalló el funcionamiento del Parque Provincial Moconá y su relación con el Parque Estadual do Turvo (Rio Grande do Sul, Brasil).



Asimismo se hizo una presentación sobre la Biósfera, haciendo hincapié en los afluentes del arroyo Yabotí como tributarios de importancia para la cuenca del río Uruguay para la conservación de la fauna ictícola.



En una exposición conjunta entre los parques Moconá y Do Turvo (Ramón Villalba y el gestor brasileño Rafael Schenke), explicaron las tareas que se realizan en base al protocolo de intenciones firmado en 2008 por ambas jurisdicciones.



Los organizadores reiteraron que el objetivo de fondo es la concreción de un Corredor Trinacional de Conservación de la Biodiversidad.