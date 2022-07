Residencias médicas: en Misiones no hubo inscriptos para terapia intensiva

lunes 04 de julio de 2022 | 6:05hs.

El golpe y las secuelas que dejó la pandemia de Covid-19 en los diferentes ámbitos de la vida, reaviva la necesidad de contar en el sistema de salud con personal en especialidades claves, puntualmente, médicos terapistas. Un déficit en Misiones y en el país, así como aquellas áreas comprendidas en Atención Primaria de la Salud (APS): Pediatría, Medicina General y Tocoginecología.



Pese a los esfuerzos por incorporar recurso humano con este perfil, la realidad indica que ese objetivo se torna cada vez más complejo. El 17 de junio cerró la convocatoria para cubrir los cargos de residencias médicas en hospitales de Misiones. Como positivo, hubo 232 inscriptos para un total de 185 vacantes. No obstante, las especialidades como Terapia Intensiva para adultos y pediátricas como Neonatología no tuvieron postulantes.



“En general, cubrir guardias médicas y trabajar con pacientes agudos y graves se está poniendo difícil conseguir recurso humano. Están expuestos a demandas por mala praxis, mucho estrés laboral y carga familiar; es muy demandante. También estamos viendo situaciones de violencia contra el personal de guardia”, explicó en diálogo con El Territorio, Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.



En total son once las especialistas que no lograron contar siquiera con un postulante interesado. De los datos que administra Fernández Sosa, 25 cargos quedaron sin cobertura al menos en esta etapa inicial. En lo que respecta a los médicos para desempeñarse en las unidades de terapia intensiva (UTI) había ocho vacantes para UTI adultos, dos para UTI pediátrica y tres para Neonatología.



Además, las especialidades vinculadas a la población infantil fueron de las menos populares entre los flamantes médicos: Emergentología, Infectología y Cirugía Pediátrica tampoco tuvieron inscriptos en esta convocatoria. Cada área tenía dos cupos. Asimismo, para Pediatría se lanzaron 18 cupos y se inscribieron sólo once postulantes.



Consultado sobre la recurrencia en años anteriores esta situación de no cubrir determinadas vacantes, el funcionario señaló: “Ya sucedió en otras oportunidades, sobre todo en Emergentología, Terapia Intensiva y Neonatología”; justamente las áreas que hoy no cuentan con residentes inscriptos.



Sin embargo, resaltó: “Lo importante es que el Ministerio de Salud tiene una oferta académica para formar recurso humano en 30 especialidades médicas distintas, con infraestructura, instructores y médicos de planta dispuestos a enseñar el arte de curar o aliviar el sufrimiento humano”.



“Las residencia con mayor cantidad de inscriptos resultaron Clínica Médica, Cirugía General, Traumatología, Diagnóstico por Imágenes y Salud Mental”.



“Esto es sólo evaluación de inscriptos , después del concurso realmente hay que evaluar cuántos quedan”, subrayó el subsecretario, al tiempo que aclaró: “La audiencia de la que estamos hablando es para egresados universitarios que ya tienen su título, ya tienen su matrícula, pero ingresan a hacer una especialización hospitalaria durante tres o cuatro años”.



Los residentes, una vez incorporados al sistema, cobran en promedio 120 mil pesos mensuales.



“De los cupos médicos, que fueron 134, hubo 105 inscriptos, mientras que cupos para enfermería profesional fueron 22 y hubo un total de 87 inscriptos”, destacó.



En otras profesiones no médicas (Bioquímica, Farmacia licenciatura en Obstetricia, Kinesiología) se superó ampliamente el cupo propuesto: 39 postulantes para 29 cargos.



El examen

El examen único se realizará el 9 de agosto de forma presencial en la sede de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami) y la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Mientras, el 1 de septiembre darán inicio las residencias en la provincia. Los egresados y futuros residentes generalmente son de tres facultades médicas regionales: Universidad Católica de Misiones (Ucami), el Instituto Barceló y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).



Antes de considerar una nueva convocatoria se deben cumplir determinados pasos. Primero se espera si alguien que rindió el examen nacional de Residencias en Salud 2022 quiere cubrir el cargo en Misiones y después si todavía quedan vacantes, se avanza en otro llamado únicamente con los cargos libres.

En cifras

30 especialidades pone a disposición la provincia para los egresados en Medicina, con infraestructura, instructores y médicos de planta dispuestos a enseñar.