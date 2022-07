Estudian nuevas pantallas para reducir distracciones al volante

lunes 04 de julio de 2022 | 6:00hs.

En los últimos años, los automóviles dejaron de ser sólo un medio de transporte para convertirse en un lugar de confort, que ofrece conectividad, entretenimiento y otras comodidades que nada tienen que ver con la utilidad primordial del vehículo.



Con la aparición de los asistentes a la conducción conocidos como ADAS, los sistemas de audio y comunicaciones, y la llegada de la electrificación, primero en forma de híbridos y después de eléctricos 100%, los comandos de los autos fueron inclinándose a brindar herramientas similares a las que ofrecen los teléfonos móviles inteligentes (Smartphone).



En este sentido las pantallas en los autos se convirtieron en uno de los objetos más solicitados por los compradores, y en el afán de ofrecer cada vez más controles en las pantallas, algunas empresas buscan incluir más funciones activas al tacto que no resultan útiles para el conductor, sino por el contrario, implican un riesgo de distracción.



Las superficies de pantallas en un tablero carecen de la precisión que aporta el tacto, porque no es un botón físico el que se toca sino uno virtual, dando lugar a que aparezcan las distracciones del conductor, que indefectiblemente debe retirar los ojos del camino para ver qué botón está tocando.



Si bien en el volante están muchos de esos comandos que se buscan en la pantalla, y también hay sonidos que permiten detectar con el oído que se presionó un botón, se comprobó que el conductor suele retirar la vista del camino para ver si el comando presionado es el correcto.



Algunos fabricantes como Alfa Romeo, se las han ingeniado para que, aun siendo en una pantalla, el modo de accionar los comandos sea a través de una rueda que se maneja sin siquiera estirar el brazo. Y no es casual que sea justamente la marca italiana, una de las primeras en decir que quizás las pantallas no deben tener tanto protagonismo en el tablero de los autos. De hecho, la de sus últimos modelos es considerablemente más pequeña que el promedio.



Hay autos eléctricos, como el Audi e-tron, que necesariamente ha ido a las pantallas por el sólo hecho de ser un auto que se maneja completamente a batería, como un teléfono en el sentido de uso de funciones que no son la de conducir propiamente dichas. Entonces no solo hay una pantalla, sino dos, y en la inferior, incluso con un tablero para escribir con el dedo índice el nombre de lo que se quiere hacer con el sistema de confort del vehículo.



Además, al problema de las distracciones por activar una función desde una pantalla táctil se suma otro punto en contra: el brillo. Las pantallas digitales de los vehículos resultan un riesgo para el conductor sobre todo cuando el reflejo del sol, especialmente por las mañanas o las tardes, genera luz lateral, lo que suele obligar a los conductores a moverse de su posición de conducción normal para evitar una molesta luz que rebota en esas pantallas y da directamente en el ojo. Eso, con los tableros convencionales no solía ocurrir, debido a que en general estaban hechos de materiales opacos que no reflejan la luz sino que la absorben.

