Rafael Nadal pasó a octavos de final en Wimbledon y pidió disculpas: “Me equivoqué”

domingo 03 de julio de 2022 | 6:01hs.

Rafael Nadal volvió a maravillar con su tenis en Wimbledon. El español venció a Lorenzo Sonego con un contundente 6-1, 6-2 y 6-4 sin sobresaltos, para clasificar a los octavos de final por 10ª vez en sus 15 participaciones en el Grand Slam. No obstante, durante el tercer set el oriundo de Mallorca tuvo un entredicho con el italiano en la red, pero tras la finalización del duelo pidió disculpas.

Rafa se quejó en el tramo final del encuentro del comportamiento de Sonego en la pista, cuando alargó un grito mientras él voleaba y por la insistencia para que se cerrara el techo. “He hablado con él con total tranquilidad. Le he expuesto una situación que estaba ocurriendo. Si volviera atrás no lo haría. Yo creo que me he equivocado al llamarle a la red y decirle las cosas. Se lo tenía que haber dicho en el cambio de lado o esperar a que se lo dijera el árbitro. Durante el partido han ido ocurriendo cosas”, explicó Nadal.