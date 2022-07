Flavio Mendoza se fue enojado del programa de Georgina: “Mi hijo no es un juguete”, reclamó

domingo 03 de julio de 2022 | 6:00hs.

Flavio Mendoza contó en sus redes el mal momento que pasó con la productora de un programa de televisión, que para realizarle una entrevista en vivo le exigía que lleve al piso a su hijo Dionisio.

“Me invitan a un programa y es casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota. Al no llevarlo, los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui. Mi hijo va al jardín y trato de que no falte tanto, ya que cuando viajo lo llevo conmigo”, comenzó relatando Flavio en Twitter.

“Lo he llevado, a hecho fotos para productos o las fotos conmigo de mi circo, pero jamás de una forma de obligación. Es un niño de 4 años. Pensé que mi carrera, todo lo que hice por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendría un trato un poco más respetuoso hacia mí y vuelvo a repetir: mi hijo no es un juguete. Parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil”, indicó muy molesto el productor teatral.

Y no se quedó ahí: “Estas son las cosas que duelen como sociedad, no cambiamos más, no evolucionamos. Y encima de males al programa que me invitan, yo pago pauta publicitaria. Vergüenza. Pobre mis artistas que quedaron maquillados y con todo el esfuerzo que estamos haciendo para este estreno con miles de ensayos para hacer el mejor show”, mencionó Mendoza, lleno de fastidio.

Y más relajado argumentó: “Bueno, ya hice terapia con ustedes. Soy de una época que no nos enseñaron a ser felices y, yo a mi hijo lo trato de criar con felicidad. Y si bien es hijo de un artista, soy como cualquier papá que quiere lo mejor para él, un niño de 4 años. A mí no me respetes, pero a mi hijo sí”, concluyó, Flavio en su comunicado difundido en sus redes sociales.

El malentido se dio el jueves a la mañana, pero los detalles fueron trascendiendo en las últimas horas y sumando aristas y voces.

Flavio se fue del programa muy molesto minutos antes de salir al aire y aunque él no lo haya contado directamente, en el programa LAM de canal América aseguraron que el enojo del artista fue con la producción del magazine de Georgina Barbarossa por Telefe.

“El programa del que está hablando (Flavio) es el programa de Georgina Barbarossa”, explicó la periodista Pía Shaw la noche del viernes. Más tarde, la panelista decidió enseñar el chat entre la productora de Telefe y el prensa de la obra de Flavio que dejaba en evidencia que la presencia de Dionisio estaba pautada para el programa, por lo que en el piso todos creían que el artista asistiría con su hijo, tal lo acordado previamente. Lo que finalmente no ocurrió y habría originado el mal entendido.

“Nadie impuso nada”

En tanto, en la mañana de ayer, Georgina, ante la polémica suscitada por la fuerte denuncia pública de Flavio hacia su programa, dio su versión y negó lo vertido por Flavio en las redes.

“No se pudrió nada, nadie impuso, imponer para nada, sólo queríamos saber si quería venir con él (Dionisio) porque le habíamos comprado un regalo. Te juro por Dios que no”, indicó la conductora. Y continuó: “Así como no sé el rating, no quiero estar pendiente tampoco de qué está haciendo el otro, no sé qué tuits... Aparte a Flavio lo quiero muchísimo y hablamos, pero quedó enojado... Pero cómo le vamos a imponer una cosa así, de ‘vení con él o no vengas’, por Dios, no, no...”, aseguró la conductora.

Georgina además evidenció que cuando se enteró de los dichos de Flavio, lo primero que pensó fue “otro quilombo más”. Y añadió, “cuándo y cómo pasó esto, pero basta, no quiero saber más nada, realmente me dolió lo de Flavio”, cerró Georgina la situación con el productor teatral.