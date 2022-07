Trabaja en nuevo álbum y celebra el éxito de la música urbana

domingo 03 de julio de 2022 | 6:00hs.

La artista urbana Dakillah (21) asegura que su nuevo disco reseñará su “tiempo en pandemia hasta hoy”, desde aquellos momentos de “oscuridad” que transitó en su “vida, música y sentimientos” hasta una actualidad “más luminosa” dictada por su regreso a los escenarios, su salto a la actuación y sus nuevas incursiones musicales por géneros como el reguetón.

“Esta es la nueva Dakillah sintiéndose mucho mejor, más segura y con más ganas”, resumió la cantante y freestyler nacida como Morena Jabulij, sobre su actualidad en una entrevista con Télam.

La referente de la música urbana debía presentarse el viernes en Camping, el espacio comunitario al aire libre ubicado en la porteña avenida Libertador, pero el show se reprogramó por lluvias.

“Un poco de todo”

‘Amor x Amor’, ‘Exótica’, ‘Bipolar’ y ‘Suavecito’, estrenadas como adelantos de su nuevo álbum, marcan el salto de una referente del trap argentino a los sonidos y ritmos latinos que predominan en la actualidad: “Hay un poco de todo, como en ‘Suavecito’, que es un reguetón con un poco de pop y R&B. No es por una cuestión comercial; es lo que está sonando. Como me gusta tanto la música, me fui metiendo en estos nuevos géneros mientras iba escuchando”, explicó sobre los sonidos en los que está trabajando para su nuevo material.

Oriunda de Virreyes y Tigre, la cantante comenzó a rapear en las esquinas de la zona norte del conurbano bonaerense y continuó su curva de aprendizaje en Florianópolis, Brasil, donde se instaló junto a su familia a los 14 años.

Tras su regreso al país, comenzó a ir a las famosas batallas de rap organizadas por Red Bull y también pasó por el mítico certamen Quinto Escalón del Parque Rivadavia, entre otras competencias en las que dirimió su talento con otros referentes de las rimas improvisadas como Wos, Frijo, Wolf y Simmer.

En 2016 dio sus primeros pasos en la escena musical, con el lanzamiento de cuatro canciones, pero en 2018 fichó con la multinacional Sony y lanzó ‘Act1tud’ y ‘Oro Negro’, con las que comenzó a cosechar millones de reproducciones en las plataformas digitales al calor de la explosión del trap.

En paralelo con su carrera musical, Dakillah concretó este año su desembarco en la actuación de la mano de ‘El Marginal 5’, donde interpretó a una joven que termina enredada con el prófugo Diosito (Nicolás Furtado), aportándole un giro inesperado a la trama.

Cuál es tu mirada sobre el empoderamiento que vino después dentro de la escena urbana, con muchas artistas mujeres entre lo más escuchados? ¿Tuviste que abrirte paso a los ‘codazos’ dentro del mundo del freestyle?

Particularmente para mí no fue así, pero hay otras chicas que sí que tuvieron que hacerlo. Y estoy orgullosa porque las pocas chicas que estábamos en su momento les abrimos la puerta a un montón de otras que no se animaban, que me decían “gracias, porque si no te veía ir de frente a bardear a un pibe en una competencia no me hubiera animado a meterme a grabar una canción al estudio”. Hoy dicen cosas preciosas que estaban guardándose y quizás antes creían que no había lugar para eso. A mí me encanta mostrar que sí hay lugar para eso. Estoy muy contenta.

¿Tenés ganas de volver a competir?

Yo soy una persona muy nostálgica. Hoy en día no me gustan las competencias pero me da nostalgia acordarme y decir “uy, en ese momento cuantas cosas no sabía” o “cuantas cosas no había vivido”. Nostalgia me da, mucha. Pero me encanta, hoy en día sigo tirando freestyle en stream y en mis shows también. Ya no compito pero el freestyle me hace muy feliz. Iría a la plaza, pero para hacer un poco de escándalo un rato.

¿Qué pensás de toda esta explosión de la música argentina en el mundo?

Sobre lo que pasó estoy feliz y orgullosa, pero sobre lo que va a pasar no puedo imaginarme más que esto. Estamos llegando a todo el mundo y es algo muy loco. María Becerra apareció el otro día en el Time Square de Nueva York toda diva y potra. La amo. Más que esto no me puedo imaginar: que nos fuéramos de acá al mundo con nuestra música siendo que antes nadie quería saber nada con este género, me pone orgullosa y feliz. Por todos nosotros, por las carreras de todos, porque sumamos entre todos.

¿Cómo es tu relación hoy con Brasil, donde viviste un año, y en donde se viralizó tu canción ‘Oro Negro’? ¿Qué le aportó ese tiempo en Florianópolis al descubrimiento que estabas haciendo en tu camino dentro del hip-hop?

Brasil me encanta, me encantaba y me va a encantar toda la vida. Desde lo musical me aportó por otros lados que no era de este género, más la samba y otras músicas de allá. Lo de ‘Oro Negro’ llegó por un grupo de bailarines que la rompen, pero en Brasil también saqué un tema con MC Pedrinho (‘Bailando) que está cerca de las 20 millones de reproducciones. Hay tanta música en Brasil. Hoy en día sigo yendo y me encuentro con mi gente de allá, con la que nos juntábamos en las competencias y hacíamos música.

¿En qué momento está tu militancia cannábica y qué pensás sobre los avances que llegaron con la Ley de Cannabis Medicinal?

Sigo militándolo, aunque tuve que borrar todo de mi perfil y mucha gente cree que no lo habilito más. Lo tuve que borrar por una cuestión de madurez, al entender que por ahí había marcas con las que quiero trabajar que no quieren a alguien que anda con cannabis. Eso duele, porque una iba con el pecho de frente y lo militaba. Igual quiero militarlo, pero no puedo estar tan cerrada a perder la oportunidad de trabajar con gente que quiero, por algo que puedo hacer más tranquila y sin mostrarme fumando o con plantas. Sí quiero hablar de la gente que se llevan en cana, aún cuando tienen el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis). Me parece un desastre eso. Siempre trato de dar ese mensaje, y cada tanto tiro historias para apoyar a marcas cannábicas que necesitan mayor visibilidad. Sé que fui de las primeras en el país en sacar el registro, y me siento muy segura pero de repente estas cosas, como llevarse en cana a una viejita que tiene plantas para tratar un cáncer y que la desnudaron y tocaron de arriba abajo para ver si tenía algo más. La Seguridad y la Justicia en este país son un desastre con el cannabis. Y esto pasa con todo; también cuando te matan por robarte un celular y si vos devolviste una bala te meten en cana. Es un tema más extenso. Y así como milito el cannabis también milito contra la falsa Justicia que hay en este país. Ese es mi lugar, siempre presente. Y dejé de ir a las marchas porque hace unos años nos re cagaron a balinazos de goma y pasé el cagazo de mi vida. Ahora lo milito desde casa.