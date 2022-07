domingo 03 de julio de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La triple T - Tini

2 Abrazándonos

Abel Pintos; Fran

Valenzuela

3 Hasta los dientes -

Camila Cabello;

María Becerra

4 Hablando de love -

Tiago PZK

5 As it was - Harry Styles

6 Plan A - Paulo Londra

7 Marte - Sofía Reyes;

María Becerra

8 Mon amour - Aitana;

Zzoilo

9 Bam bam - Camila

Cabello; Ed Sheeran

10 Bailé con mi

ex - Becky G

Los bailes y cantos llegaron a la Marcha del Orgullo

En México la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ tuvo la presencia de la cantante Danna Paola. La lucha por la reivindicación de derechos llenó de colores las calles de Ciudad de México, en el cierre del mes de junio. Y la artista mexicana cantó para todos aquellos que marcharon. Una gran cantidad de videos con sus bailes y cantos se difundieron por la red social de Tik Tok donde se la ve apoyando el movimiento y bailando junto a muchas personas. El apoyo de los artistas a las diversas causas sociales es un fuerte pilar para ser escuchados, y Danna Paola supo tomar las banderas de la diversidad e igualdad y acompañar a la comunidad, a lo que los usuarios respondieron de forma positiva y sobre todo se mostraron muy agradecidos.



Mod mejora sistema de crimen y castigos de Red Dead Redemption 2

Un reporte de Wccftech compartió detalles sobre el mod para Red Dead Redemption 2 llamado Law, desarrollado por SerjRozov, el cual modifica el sistema de crimen y consecuencias en el afamado juego de Rockstar Games. El objetivo de este mod es mejorar la experiencia en cuanto a la reacción de la autoridad y los grupos de protección tras los

“actos criminales que se cometan en el juego”.

Parte de los cambios que surgen con esta nueva propuesta es el tiempo de llegada de los grupos de autoridad, ya que ahora se toma en cuenta la distancia real por lo que los encuentros sorpresivos y sin sentido han quedado atrás.

De la misma forma, los “delitos” cometidos en Red Dead Redemption 2 y el actuar de las autoridades según el nivel han sido afinados para que respondan a los hechos. Ejemplo de ello es que actos criminales de bajo o medio impacto no tendrán tanta atención.

Mariana Barrios, Adrián Rodríguez y Selena Morel.

Mariela Arias y Patricia Fernández en Gluck.

Yanet Mora y Lucas Moreira, en The Rox.

Santino Peralta, Ariana Romero y Fernanda Belaustegui.