El hombre de mis sueños

domingo 03 de julio de 2022 | 6:00hs.

Siempre creí que los sueños significaban algo, a veces mis padres me pedían que les cuente que había soñado cuando mis noches eran inquietas y despertaba llorando, mi padre fruncía el ceño y decía hay que cuidarse.

Ya entrada mi adolescencia los sueños se fueron espaciando hasta hacerse muy poco frecuentes, pero si sucedía eran sumamente vívidos. Así fue que una noche soñé con él. Había mucha gente a su alrededor, pero me miró fijamente, sus ojos eran de un verde difícil de explicar, extendía su mano como invitándome a aferrarme a él, en su rostro de cejas tupidas una sonrisa perfecta y sincera. Yo tomaba su mano cálida y me sentía reconfortada, momento en el que me despertaba.

El sueño se repitió varios años, aún después de casada. Era algo tan profundo que jamás le confesé a nadie, bueno a nadie excepto a Cecilia, mi amiga de toda la vida, que en una de esas charlas me sugirió buscar un artista , describir las características de sus facciones para tener al menos un retrato de ese hombre de mis sueños, pero no me animé. Estaba mejor en mis sueños.

Hoy cumplo 45 años, el mundo sigue en su vorágine, a todos se les olvidó, lo normal en mi vida. Pero hoy tenía ganas de salir, así que tomé una larga ducha con mi jabón favorito. Me peiné y maquillé con esmero, me puse un vestido celeste, mientras apreciaba mi imagen en el espejo recordé que mi abuelo me decía que me quedaba bien el azul cielo, a él jamás se le olvidaba mi cumpleaños y para el cumpleaños número once me regaló un vestido de ese color.

Momentos felices volvieron a mi memoria, abrazos de mis seres queridos, a mi querida Cecilia que hoy tampoco estaba en este plano y a la que extraño todos los días.

Caminé algunas cuadras hasta llegar al café de la avenida, busqué una mesa alejada , ordené mi café y un tostado. En la mesa justo frente a mí, un hombre leía el diario, tal vez sintió que lo observaba y levantó la vista de su lectura.

Mi corazón dejó latir por unos cuantos segundos, sus ojos me dieron escalofríos, como un shock eléctrico recorrió mi espalda, su sonrisa perfecta me proyectó a mis sueños de adolescente, el hombre de mis sueños estaba frente a mí.

Inédito. Ortiz es de Colonia Liebig Corrientes. Es docente, miembro del Grupo de Escritores de Apóstoles y la región desde el 2014. Libros publicados: Palabras de una mujer (2015), Desnuda (2016), Las aventuras de Samy y Anita (2017), Madrugadas y silencios (2018), En las redes (2019) y El brujo (2020)

Mónica Analía Ortiz