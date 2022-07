Conocido lubricentro obereño empujado a cerrar sus puertas: "No puedo sostener el negocio con esta inflación"

sábado 02 de julio de 2022 | 22:41hs.

Sobre la vereda por avenida Beltrame de Oberá, a pocos metros de la conocida como Rotonda del 8, estaba estacionada la camioneta Peugeot dónde sin pausa algunas personas cargaban una vitrina, algunas mesas, estanterías y baldes con aceites lubricantes. En el interior del local, Alberto, un jubilado de 72 años, destornillaba de las paredes las últimas repisas antes de cerrar las puertas definitivamente tras prosperar con su negocio durante décadas, siendo uno de los más conocidos del rubro en la ciudad.

"Comencé en la década del 90 con tachos de 20 litros, fui creciendo, pasé diferentes crisis entre ellas del 2.000, pero sobreviví, aguante", empezó contando el propietario del lubricentro y baterías Alberto, ahora empujado a cerrar un ciclo.

Alberto contó que se cansó "de no tener ganancias" y de "solo hacer inversión": "Así no se puede, es difícil mantener el negocio con el que no se pueden cubrir los gastos y ni pensar en ir más cerca del centro, es imposible con el precio de los alquileres", se quejó.

Los clientes también lamentaron la situación pero en paralelo entienden la decisión del comerciante. "Es imposible que mantenga el negocio si tiene que sacar plata de otro lado para poder cubrir la diferencia de un mes a otro", analizó Cristian.

En definitiva, todo tiene un principio y un final, así se resume la historia del negocio del aceitero obereño que, según dijo, se dedicará a descansar. "Yo soy jubilado, voy a descansar porque no se puede seguir pasando nervios acá, me quedan recuerdos de los comienzos y el crecimiento, pero no se puede resistir con esta economía y la inflación que nos acorrala cada día más".